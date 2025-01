Itaquá abre concurso público com 206 vagas para professores

A Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou a abertura para o concurso público destinado a professores do sistema municipal de ensino. São 206 vagas e formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3.161,18 (infantil e fundamental) e R$ 3.438,52 (educação especial).

Entre as vagas, 51 são para professor de educação especial, sendo três para pessoas com deficiência e 10 para pessoas negras. O cargo exige licenciatura em pedagogia e pós-graduação em educação especial ou graduação em educação especial. Para cadastro reserva são 200 vagas, sendo 10 para pessoas com deficiência e 40 para negras.

Para professor de educação infantil são 155 vagas, sendo oito para pessoas com deficiência e 31 para negras. O cargo exige licenciatura em pedagogia. Para cadastro reserva são 300 vagas, sendo 15 para pessoas com deficiência e 60 para negras.

Já para professor do fundamental, as 350 vagas são para cadastro reserva, sendo 18 para pessoas com deficiência e 70 para pessoas negras. A formação exigida é licenciatura em pedagogia.

As inscrições devem ser feitas até 2 de fevereiro pelo site igdrh.selecao.net.br/informacoes/36/ e a taxa é de R$ 26,50. A prova acontece no dia 23 de fevereiro e a classificação sai no dia 27 de março.

“Nosso objetivo é reforçar o quadro de profissionais pensando no ano letivo que logo se inicia. Esse é o segundo concurso que realizamos em três meses. A Itaquá de hoje trabalha para ter cada vez mais qualidade no ensino, além de reconhecer a importância de ampliar sua força de trabalho“, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.