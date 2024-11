Ital sediará Centro Avançado de Pesquisa em Economia Circular de Embalagens

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, criará o Centro Avançado de Pesquisa em Economia Circular de Embalagens (Capece). O investimento de aproximadamente R$ 12,1 milhões em infraestrutura analítica, a ser executado em até 36 meses, foi aprovado no último dia 22 pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), junto a outras cinco propostas na linha “Transição Ecológica” na chamada pública Pró-Infra Centros Temáticos 2023.

A novidade ampliará a infraestrutura analítica do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital, que já é referência em pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços tecnológicos especializados sobre sistemas de embalagem. O diferencial do Capece será o direcionamento de esforços em quatro frentes: redução de perdas e desperdício de alimentos e outros produtos de consumo através da melhoria da performance de embalagens; minimização do uso de materiais sem comprometimento do desempenho; valorização da embalagem no pós-consumo pelo desenvolvimento de estruturas que possam ser recicladas até a avaliação de novos processos ou tecnologias de reciclagem; desenvolvimento de materiais de fonte renovável.

“Todas têm como pilares a avaliação dos materiais sob o ponto de vista de desempenho e proteção aos produtos acondicionados com foco em economia circular e saúde e segurança do consumidor através da avaliação de conformidade das tecnologias e materiais desenvolvidos”, destaca a pesquisadora Fiorella Balardin Hellmeister Dantas, que coordena o projeto junto à pesquisadora Marisa Padula.

A proposta recebeu apoio de várias empresas parceiras do Cetea, bem como de professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior, que acreditam no potencial do Capece em criar um ambiente promotor de inovação em tecnologia, segurança e sustentabilidade de embalagens na busca de soluções tecnológicas para a gestão adequada dos resíduos de embalagens no pós-consumo, através de uma infraestrutura que permita a realização de estudos de novas tecnologias e materiais para produção de embalagens, processos de reciclagem e de reuso, desde os aspectos de desempenho físico-mecânico, proteção do produto e migração de contaminantes químicos.

Esse novo parque de equipamentos complementará a infraestrutura já existente no Cetea consolidando-o como um centro de referência de pesquisa e desenvolvimento de embalagens atuando em economia circular e fomentando o desenvolvimento de projetos do Centro de Ciência para o Desenvolvimento Soluções para os Resíduos Pós-Consumo: Embalagens e Produtos (CCD Circula), apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de SP (Fapesp), pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP e por sete empresas privadas em um modelo tríplice hélice.

Também colaboraram na elaboração da proposta aprovada os pesquisadores Silvia Tondela Dantas, Ana Paula Reis Nolêtto, Danielle Ito, Fábio Gomes Teixeira, Paula Fernanda Janetti Bócoli, Eloisa Elena Correa Garcia, Marcelo Antonio Morgano, Luís Marangoni Júnior, Nanci Castanha da Silva, Amanda Alves Domingos Maia, Raphael Danna Acayaba, Mary Ângela Favaro Perez, Elisabete Segantini Saron, Paulo Henrique Massaharu Kiyataka, Clarice Fedosse Zornio, Gustavo Henrique Moraes e Christiane Quartaroli Moreira.

Sobre o Ital

Localizado em Campinas/SP, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) realiza pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem e de processamento, conservação e segurança de alimentos e bebidas.

Fundado em 1963, vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o Ital possui unidades técnicas especializadas em carnes, produtos de panificação, cereais, chocolates, balas, confeitos, laticínios, frutas, hortaliças e embalagens, sendo certificado na ISO 9001 com parte dos ensaios acreditados na ISO/IEC 17025.

Por meio do Centro de Inovação em Proteína Vegetal, do Núcleo de Inovação Tecnológica e da Plataforma de Inovação Tecnológica, o Ital estimula alianças estratégicas para inovação e projetos de cooperação. Possui ainda Programa de Pós-Graduação aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Outras informações estão disponíveis no site.