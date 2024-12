Itaim Paulista recebe a mais nova loja do Lopes Supermercados

No ano em que celebra seu 50º aniversário, o Lopes Supermercado volta ao Itaim Paulista. O bairro, que, desde a década de 1970, passa por notável crescimento populacional, tem íntima relação com a rede. Inaugurada também na mesma década, na cidade vizinha de Guarulhos, a rede, reconhecida por sua atuação há mais de 50 anos no segmento de vizinhança, abre amanhã, quarta-feira (11), às 9h, a loja no Itaim Paulista. Localizada na Avenida Marechal Tito, 5.599, a loja faz parte da estratégia de expansão da marca na região.

Com 1,7 mil metros quadrados de área, moderna e focada em atender às necessidades locais, oferece ampla gama de produtos, preços competitivos e tecnologia de ponta. Além disso, funcionará 24 horas, com estacionamento para 150 veículos e equipe composta por 150 funcionários diretos e 50 indiretos.

“Será uma loja onde tecnologia. Essa expansão reforça nossa presença na Zona Leste de São Paulo, complementando uma operação já consolidada em Itaquera, a menos de 10 km de distância. A nova loja reflete o compromisso do Lopes em atender as necessidades locais, consolidando sua presença em uma região em constante crescimento, proporcionando aos clientes locais serviço de qualidade e experiência de compra, que se alinham aos valores que sempre nortearam a marca”, conta Rosane Guimarães, gerente de Marketing do Lopes.

Vale destacar que a loja está estrategicamente localizada, podendo atender não só a população local e bairros vizinhos, mas aos consumidores dos três municípios que fazem divisa com o Itaim Paulista: Itaquaquecetuba, Poá e Guarulhos. A economia do Itaim Paulista é caracterizada pela diversidade de atividades, com destaque para o comércio, serviços e pequenas indústrias. A região possui alta densidade populacional e significativa presença de moradores das classes C e D, criando um mercado consumidor expressivo e com demandas específicas.

“A loja Itaim Paulista representa mais um passo importante em nossa missão de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, entendendo suas necessidades e oferecendo ambiente moderno, acessível e com preços imbatíveis. Queremos ser a extensão da casa das famílias da região, garantindo praticidade e uma experiência única de compras”, conclui Rosane.

Serviço

Loja Itaim Paulista

Endereço: na Avenida Marechal Tito, 5.599 – Itaim Paulista

Horário de funcionamento: Segunda-feira a domingo, 24 horas por dia