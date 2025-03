Irmãos Busato mostram talento e superação na segunda etapa da Copa São Paulo Light

O Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, foi palco de muita emoção na segunda etapa da Copa São Paulo Light 2025, especialmente na categoria OKN Júnior, uma das mais disputadas da competição. Entre os destaques do fim de semana tivemos os irmãos Rafael e Guilherme Busato (Shift Car / 7Place Veículos / Equipe: Kosta Racing / Coach Erick Lutum), que voltaram a competir juntos após a recuperação de Rafael de uma fratura. A volta do piloto do kart 97 não poderia ser mais especial: com um pódio, mostrando que o período afastado não afetou seu talento.

A preparação para o fim de semana de provas já indicava que os irmãos paranaenses estavam em boa forma. Após os treinos livres, Rafael garantiu o terceiro lugar na tomada de tempo, enquanto Guilherme ficou em quinto, posições que colocaram ambos em destaque no grid de largada, com a segunda e terceira filas no grid, respectivamente.

Na primeira corrida, no sábado (15), Rafael Busato deu um show. Após assumir a liderança nas primeiras curvas, o piloto manteve o comando da prova de ponta a ponta, vencendo as 18 voltas com autoridade. Já Guilherme, que largou em quinto, enfrentou dificuldades e caiu para a sétima posição. O piloto lutou para se recuperar, mas, faltando três voltas para o final, foi obrigado a abandonar a prova.

Na segunda corrida, com o grid invertido para os cinco primeiros, Rafael largou em quinto e, após a largada alternou entre a terceira e quarta posições durante quase toda a prova. Na última volta, porém, um toque na traseira fez seu kart rodar, mesmo assim ele conseguiu garantir o quinto lugar no pódio. Guilherme, por sua vez, fez uma prova de recuperação impressionante: partindo da vigésima segunda posição, o piloto ultrapassou doze adversários em um grid de 30 competidores, fechou a corrida dentro do Top10 e com as penalizações de adversários à sua frente, terminou a bateria em oitavo.

Rafael falou sobre as emoções do fim de semana: “A primeira bateria foi muito boa, consegui a liderança e venci. Na segunda corrida, tinha tudo para fechar em quarto, mas o toque jogou a corrida fora. Mesmo assim, subi ao pódio nessa minha volta”.

Guilherme também compartilhou sua visão: “Na primeira prova, eu vinha bem, no meio do pelotão, mas tive um problema e precisei abandonar. Na segunda, não tinha o que fazer. Era ‘sentar a bota’ e tentar chegar na frente. Décimo foi o melhor que consegui, mas valeu a pena a luta”.

A volta de Rafael ao kart após a fratura no tornozelo foi um dos momentos mais emocionantes do fim de semana. O piloto não só mostrou que está recuperado, mas também que mantém o mesmo talento e competitividade de antes. Já Guilherme provou que, mesmo em situações difíceis, sua capacidade de recuperação e garra são diferenciais.

Os irmãos Busato agora se preparam para a terceira etapa da Copa São Paulo Light, que acontece no dia 12 de abril, novamente no Kartódromo Ayrton Senna