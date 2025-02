Guilherme Busato é vice-campeão da primeira etapa da Copa Beto Carrero

Um fim de semana foi de muita disputa no Kartódromo Beto Carrero, em Penha-SC, que recebeu a primeira etapa da Copa Beto Carrero 2025. A temporada da competição começou oficialmente no último sábado (22), na mesma pista que, este ano, vai sediar o 60º Campeonato Brasileiro de Kart. E foi nesse cenário que o paranaense Guilherme Busato (Shift Car / 7Place Veículos / Equipe: Kosta Racing / Coach Erick Lutum) deixou sua marca, subindo ao pódio na categoria OKN Júnior.

Guilherme, que já foi campeão na pista catarinense na Copa Brasil na categoria Mini 2T em 2023, conhece como poucos os segredos do Kartódromo Beto Carrero. Por isso, o holofotes estavam voltados para ele, que mostrou muita técnica ao longo das provas.

Após garantir a quinta colocação no treino de classificação, a apenas 1 décimo de segundo da pole position, Guilherme largou na primeira bateria abrindo a terceira fila. Em uma corrida marcada por constância e habilidade, o piloto do kart 57 fez uma prova conservadores e cruzou a linha de chegada na quarta posição após treze voltas.

Já na segunda prova, Guilherme Busato foi mais agressivo nas ultrapassagens, ocupando seu espaço na pista com maestria. No final, recebeu a bandeira quadriculada em segundo lugar, resultado que, somado ao desempenho da primeira bateria, garantiu a ele o vice-campeonato da etapa.

“Foi uma prova bem desafiadora. No começo, tive um pouco de dificuldade para pegar o ritmo, mas fui me soltando e consegui melhorar bastante. Fiquei muito feliz com o pódio, ainda mais porque sei que dei meu máximo”, disse Guilherme.

A próxima etapa da Copa Beto Carrero está marcada para o dia 5 de abril, novamente no Kartódromo de Penha. Antes disso, Guilherme tem um compromisso na segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart, no dia 15 de março. Desta vez, ele contará com a companhia do irmão, Rafael, que está se recuperando bem da lesão e deve retornar aos treinos nos próximos dias. Juntos, os irmãos Busato já começam a se preparar para a prova em Interlagos.