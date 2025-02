Guilherme e Rafael Busato vivem momentos distintos no início da temporada 2025

A Copa São Paulo Light de Kart, principal competição regional do kartismo nacional, inicia sua temporada 2025 neste fim de semana, no tradicional traçado do Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. O evento marca o começo de um novo ano de desafios para os irmãos paranaenses Guilherme e Rafael Busato (Shift Car / 7Place Veículos / Equipe: Kosta Racing / Coach Erick Lutum), que vivem momentos distintos neste início de campeonato.

Rafael Busato

(KMCom / DarkSide Karts)

Guilherme Busato está confirmado para a primeira etapa e retorna às pistas competindo na nova categoria OKN Júnior, que estreia este ano no Brasil com motores Iame OKNJ FIA. A novidade substitui as antigas Júnior Menor e Júnior, unificadas para aumentar a competitividade e ter uma similaridade com as disputas fora do Brasil, em especial na Europa. Mesmo sem a companhia do irmão nesta abertura, Guilherme encara o desafio com entusiasmo. “O Rafa está se recuperando bem e breve ele vai estar de volta comigo na pista. Estou bem animado com os novos motores, queremos ajustar tudo para buscar bons resultados”, afirmou o piloto.

Enquanto isso, Rafael Busato, atual campeão brasileiro da OK Júnior, precisou adiar sua estreia na temporada. O piloto paranaense está em fase final de recuperação de uma fratura no tornozelo direito e vai acompanhar de fora da pista a primeira prova do ano no Paulista Light. Apesar da pausa forçada, Rafael mantém o otimismo e já projeta seu retorno. “Estou me recuperando bem e ansioso para voltar a acelerar. Claro que queria estar na pista, mas logo estarei de volta”, comentou o campeão brasileiro.

Com Guilherme representando a família Busato na abertura do campeonato, a equipe já trabalha para ajustar o kart nos treinos livres não cronometrados até esta quinta-feira (6). A partir de sexta-feira (7), começam os treinos oficiais e a tomada de tempos, momento crucial para garantir uma boa posição no grid de largada.

No sábado (8), a Copa São Paulo Light terá duas corridas para cada categoria, inaugurando oficialmente a temporada de 2025 do campeonato. Para acompanhar as disputas e torcer por Guilherme Busato, os fãs podem assistir às provas ao vivo pelo canal FAtv Live no YouTube.