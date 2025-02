João Francisco volta a Interlagos agora para a primeira etapa da Copa São Paulo Light

A Copa São Paulo Light de Kart, a mais importante competição regional do kartismo nacional, inicia sua temporada neste fim de semana, reunindo grandes talentos do esporte. Entre eles, está o sorocabano João Francisco (Alpinestars / SafeRacer Brasil / Instituto de Cirurgia Vascular de Sorocaba / OMAST Medicina Especializada / Equipe: V11 Kart / Telemetria: Caio Miguel / Coach: Giulliano Forcolin), que retorna ao traçado de Interlagos poucos dias após um grande resultado na V11 Cup.

No último domingo (2), João conquistou um pódio na categoria F4 Júnior, ao cruzar a linha de chegada em quinto e segundo lugar nas baterias, que lhe renderam o terceiro degrau no pódio. Em seu segundo ano na categoria, o piloto de Sorocaba já garantiu seu primeiro troféu na temporada de 2025. O resultado fortalece sua confiança para o novo desafio, agora na Copa São Paulo Light.

Com os olhos voltados para a disputa, João Francisco entra na pista com o mesmo objetivo: lutar por um lugar no pódio e iniciar a caminhada rumo ao título de uma das categorias mais disputadas do campeonato. O piloto do kart número 11 sabe que a tarefa não será fácil, mas está determinado a buscar bons resultados.

“Foi uma semana bem intensa e já estou de volta para mais uma competição. O pódio na V11 Cup me deu muita motivação, então quero seguir com esse ritmo e fazer um grande campeonato aqui no Paulista Light. Estou confiante e pronto para acelerar!” destacou João Francisco.

A programação da primeira etapa do Paulista Light já está em andamento. Os treinos livres não cronometrados seguem até esta quinta-feira (6), enquanto na sexta-feira (7) acontecem os treinos livres oficiais e a tomada de tempos, que define as posições de largada.

No sábado (8), a emoção toma conta da pista com duas corridas para cada categoria. Os melhores pilotos do Brasil estarão na disputa, prometendo grandes duelos em busca da vitória.

Os fãs do kartismo podem acompanhar as provas e torcer por João Francisco ao vivo pelo canal FAtv Live, no YouTube. O evento promete muita velocidade e adrenalina em mais uma temporada do Paulista Light.