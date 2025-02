Francisco Rocha estreia nova equipe nas disputas da Copa São Paulo Light 

A mais importante competição regional do kart brasileiro, a Copa São Paulo Light, dá a largada para a temporada 2025 neste próximo fim de semana. O palco da primeira etapa será o tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, onde grandes nomes do automobilismo iniciaram suas trajetórias.

O paulista Francisco Rocha estará na pista na categoria OKN Júnior, que estreia no campeonato utilizando os motores Iame OKNJ FIA. A nova categoria substitui a Júnior Menor e Júnior, sob regulação da Comissão Nacional de Kart (CNK), unindo os talentos em uma disputa ainda mais desafiadora.

Com uma temporada 2024 memorável, Francisco Rocha dominou a categoria Rotax Mini Max, conquistando os títulos do Paulista KGV e do Brasileiro Rotax. Talento que foi evidente no Mundial Rotax, na Itália, onde alcançou o terceiro lugar em um grid formado por 72 pilotos de 45 países. Para a Copa São Paulo Light, Rocha vai defender as cores da CRG Brasil, equipe que conquistou oito títulos nacional em 2024, em Londrina, e contará com a orientação do experiente Olin Galli, catorze vezes campeão brasileiro de kart.

“Estou muito animado para essa estreia na OKN Júnior. A categoria com motores novos para todo mundo, então vai ser um desafio muito legal. Olin tem me ajudado bastante desde que começamos a trabalhar juntos, e eu sinto que estou aprendendo muito rápido com ele. Agora é colocar tudo em prática e ir pra cima!”, destacou Francisco Rocha.



Lembrando que Francisco também terá o suporte da equipe Car Racing, quando estiver nas disputas do Paulista KGV, pela categoria Júnior Max e, com os motores Rotax, vai continuar com o suporte de Alberto Cattucci, Léo Reis, Rafael Reis, no próximo dia 22 de fevereiro, na abertura da temporada, em Cotia.

Por enquanto, esta semana na Copa São Paulo Light, Rocha tem treinos livres, não cronometrados, até esta quinta-feira (6). Na sexta-feira (7), serão realizados os treinos livres oficiais e a tomada de tempo, definindo o grid de largada para as corridas do sábado (8).

Para acompanhar as provas e torcer por Francisco Rocha, basta acessar a transmissão ao vivo pelo canal FAtv Live, no YouTube. O jovem talento está pronto para mais uma temporada de desafios e conquistas no kartismo brasileiro.