Irlanda anuncia doação de R$ 91 milhões ao Fundo Amazônia

Em um anúncio significativo feito em São Paulo nesta quarta-feira, 12, a Irlanda revelou que destinará 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 91 milhões, ao Fundo Amazônia nos próximos três anos. A decisão foi comunicada durante uma reunião entre a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o ministro dos Transportes da Irlanda, Seán Canney. Com essa contribuição, a Irlanda se tornará o oitavo membro do grupo de países doadores.

A ministra Marina Silva destacou que o Fundo Amazônia é uma referência global em mecanismos financeiros destinados ao combate ao desmatamento e às mudanças climáticas. “Este fundo se caracteriza por oferecer recursos não retornáveis, implementando ações focadas na redução da criminalidade e investindo em pesquisas e projetos inovadores para o desenvolvimento sustentável. Essa abordagem é essencial para promover um novo ciclo de prosperidade, especialmente diante da intensificação das mudanças climáticas”, afirmou Silva.

No contexto de um ano crucial para as iniciativas relacionadas às mudanças climáticas no Brasil, especialmente com a realização da COP30 programada para novembro em Belém (PA), a adesão da Irlanda fortalece a estratégia brasileira para revitalizar o Fundo Amazônia. Desde a reconstituição do Comitê Orientador pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de seu governo, foram incorporados ao fundo cerca de R$ 1 bilhão em doações provenientes de seis diferentes países durante os anos de 2023 e 2024.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, comentou sobre a relevância da doação irlandesa: “Este gesto simboliza um reconhecimento global da eficácia das iniciativas brasileiras no enfrentamento do desmatamento e na promoção do desenvolvimento sustentável. Esse aporte vital reforça nossa habilidade de financiar projetos que protegem a floresta, apoiam as comunidades locais e estimulam a bioeconomia. O BNDES, enquanto gestor do fundo, compromete-se a maximizar os impactos positivos dessa iniciativa e buscar novos parceiros dedicados à preservação ambiental e ao enfrentamento da crise climática”.

O Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sob a supervisão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), é considerado a maior iniciativa mundial voltada à redução das emissões oriundas do desmatamento e da degradação florestal (REDD+). Este fundo é um dos principais instrumentos utilizados na implementação das políticas ambientais e climáticas no Brasil.

Com uma proposta de financiamento ambiental robusta, o Fundo busca arrecadar doações destinadas a investimentos não reembolsáveis em projetos que previnam, monitorem e combatam o desmatamento. Além disso, promove a conservação e uso sustentável da Amazônia Legal e apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento nas demais regiões brasileiras e em países tropicais.

Atualmente, o Fundo Amazônia conta com 123 projetos aprovados totalizando R$ 3,1 bilhões em investimentos, sendo mais de R$ 200 milhões alocados somente em 2024. Ao longo dos últimos 16 anos, além da Irlanda, outros sete países — Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suíça e Japão — contribuíram com mais de R$ 4,5 bilhões ao fundo.