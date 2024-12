IPVA 2025: SP anuncia tabela de valores e novidades em incentivos sustentáveis

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (18), a tabela de valores venais dos veículos que servirá como base para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2025. A divulgação foi feita pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), que apresentou os dados coletados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) no Diário Oficial do Estado.

A pesquisa abrange um total de 13.087 modelos e versões de veículos, abrangendo todas as marcas disponíveis no mercado. Os valores foram estabelecidos com base nos preços de venda praticados em setembro de 2024, revelando uma queda média nominal de 0,57% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Entre os resultados da pesquisa, as camionetas e utilitários destacaram-se com a maior diminuição nos preços, apresentando um recuo de 3,55%. Já os automóveis registraram uma redução de 1,97%, enquanto ônibus e micro-ônibus tiveram uma queda de 0,75%. Em contrapartida, as motos e similares apresentaram valorização, com aumento de 4,08%, e os preços dos caminhões também subiram, com alta de 2,69% em comparação ao ano anterior.

No total, a frota paulista conta com cerca de 29,4 milhões de veículos. Desses, aproximadamente 19 milhões estão sujeitos à cobrança do IPVA, enquanto 9,4 milhões são isentos devido à idade superior a 20 anos. Além disso, cerca de 950 mil veículos se enquadram nas categorias isentas ou imunes do imposto, incluindo táxis, veículos de pessoas com deficiência e entidades sem fins lucrativos.

A expectativa da Fazenda Estadual é arrecadar R$ 30,4 bilhões com o IPVA em 2025. Após as destinações constitucionais obrigatórias, o montante será dividido igualmente entre os municípios onde os veículos estão registrados e o Estado. Os recursos obtidos serão investidos em infraestrutura e na melhoria dos serviços públicos essenciais, como saúde e educação.

As alíquotas do IPVA permanecem inalteradas para veículos particulares novos e usados: 4% para automóveis; 2% para motocicletas e similares; 2% para caminhonetes cabine simples; 1,5% para caminhões; e 1% para veículos de locadoras registrados no Estado.

Os proprietários podem consultar o valor venal do seu veículo através do Sistema de Veículos (Sivei), informando a placa correspondente. O pagamento do IPVA estará disponível em breve nas instituições bancárias credenciadas.

Os valores mais altos identificados pela Fipe incluem um ônibus modelo Volvo Busscar VBUSS R (ano de fabricação: 2022), avaliado em R$ 1.878.303,00, resultando em um IPVA no valor de R$ 37.566,06. Informações sobre os menores valores também estão disponíveis na tabela divulgada.

As opções de pagamento incluem quitação à vista ou parcelamento sem desconto. Para caminhões, há prazos diferenciados: um desconto de 3% é concedido para pagamento integral até janeiro; enquanto o prazo final para o pagamento em cota única sem desconto é até 22 de abril. Para quem optar pelo parcelamento em até cinco vezes, as datas das parcelas são estipuladas entre março e setembro.

O pagamento pode ser realizado através da rede bancária autorizada utilizando o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor). O sistema Pix é a forma preferencial recomendada pelo governo para pagamentos mais ágeis e seguros.

Em caso de atraso no pagamento do imposto, o contribuinte está sujeito a uma multa diária de 0,33% e juros com base na taxa Selic. Após 60 dias sem quitação da dívida, a multa fixa em 20% sobre o valor total do imposto.

Vale destacar que a inadimplência impede o novo licenciamento do veículo e poderá resultar na apreensão do mesmo após o prazo estabelecido pelo Detran.

Uma novidade para o IPVA de 2025 é a implementação de incentivos à utilização de veículos movidos por fontes alternativas e renováveis. A proposta aprovada na Assembleia Legislativa prevê isenção do IPVA para veículos movidos a hidrogênio ou híbridos que utilizem motores elétricos ou combustíveis flexíveis como etanol. Essa medida visa estimular investimentos em tecnologia limpa dentro do estado.

Com estas mudanças e incentivos fiscais, o Governo paulista busca não apenas aumentar a arrecadação através do IPVA mas também promover uma mobilidade mais sustentável e consciente ambientalmente.