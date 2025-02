Cresce o uso de apps para pagamento do IPVA em SP

O pagamento do IPVA por meio de aplicativos de serviços automotivos é uma tendência crescente no Brasil. A cada ano, esse comportamento alimenta uma base de dados que se amplia de forma contínua, revelando tendências sobre hábitos culturais relacionados à forma como as pessoas lidam com o orçamento doméstico.

O aplicativo Zul+, da Estapar, promoveu uma análise sobre a preferência pelas diferentes opções de pagamento do IPVA mais utilizadas pelos proprietários de veículos de São Paulo, no período de 1 a 24 janeiro – época que concentra o maior volume de transações destinadas a essa finalidade.

Cota única x primeira cota

No comparativo com o mesmo período de 2024, o levantamento descobriu que a proporção de pagamentos à vista alcançou uma fatia maior do público do app. De 40% no ano passado, esse contingente subiu para 45% neste ano. Trata-se aqui dos pagamentos da cota única com o desconto de 3% pela antecipação em janeiro, seja à vista ou parcelado em até 12 vezes pelo Zul+.

Já o pagamento parcelado continua sendo o preferido dos paulistas, apesar da quantidade ter caído de 60% para 55% no período. Esses pagamentos se referem à quitação da primeira das até cinco cotas permitidas pelo governo do estado, também à vista ou dividido em até 12 vezes pelo app.

Já em números absolutos, ambas as modalidades cresceram no período, mas a quantidade de pagamentos da cota única subiu 61%, enquanto os da primeira cota avançou 24%.

“Nos chamou a atenção esse interesse maior na comparação anual. Mais pessoas estão antecipando o pagamento da cota única em 2025, o que pode refletir um esforço e planejamento maiores por parte dos contribuintes para quitar o imposto de imediato, com o desconto de 3% oferecido pelo governo estadual”, observa André Brunetta, diretor de Digital e Inovação da Estapar. “Os números podem apontar uma tendência para os próximos anos. Por isso, estamos acompanhando de perto para avaliar a necessidade de reformular estratégias no longo prazo”, completa.

À vista x parcelado

Um comportamento parecido foi identificado quando a análise é sobre a quantidade de pagamentos da cota única à vista ou parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito. Em janeiro de 2024, 74% dos pagamentos da cota única pelo Zul+ foram feitos à vista, enquanto 26% foram parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. Em 2025, essa proporção foi de 78% à vista e 22% parcelado no cartão.

“Nesse caso, embora o app tenha registrado crescimento na modalidade, entendemos que o aumento da taxa de juros foi o principal fator que inibiu um volume maior de parcelamentos e fez com que as pessoas buscassem outras maneiras de manter o pagamento em dia, seja juntando dinheiro e migrando para a opção de cota, com o desconto. Ou, ainda, quitando à vista com o governo, mas pagando no crédito”.

Pix x cartão de crédito

Por fim, o Zul+ se debruçou sobre o modo de pagamento do IPVA em São Paulo. E nessa análise, também houve uma mudança de comportamento no período de pagamentos de janeiro de 2025 ante o mesmo período do ano passado. As operações via Pix variaram de 75% para 79% do total, enquanto aqueles com cartão de crédito oscilaram de 25% para 21%. Ou seja, o Pix mais uma vez se mostrou o instrumento preferido dos paulistas para o pagamento do IPVA.

Para o diretor de Digital e Inovação da Estapar, esse dado faz todo sentido. “A maioria das pessoas busca o Zul+ na hora de pagar o IPVA pela facilidade e praticidade que o app oferece. E a mesma coisa a gente pode falar do Pix, que é uma solução simples e prática de realizar pagamentos”, completa André Brunetta.