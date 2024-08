IPT empossa novo diretor-presidente nesta sexta-feira

O engenheiro Anderson Ribeiro Correia, 49 anos, será empossado na próxima sexta-feira (16) no cargo de diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele sucede à também engenheira Liedi Bernucci, que está à frente do Instituto há dois anos e meio.

Correia é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), tem mestrado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutorado em Engenharia de Transportes pela Universidade de Calgary, no Canadá. É membro de diversos conselhos profissionais nas áreas de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, a exemplo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do PIT – Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos e do Sebrae, entre outros.

Exerceu anteriormente cargo de diretor-executivo do IPT, atuando na área de Inovação, Novos Negócios e IPT Open. Como professor titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica ocupou diversas funções: reitor por dois mandatos, pró-reitor de Extensão e Cooperação e chefe de Departamento. Também foi presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Atualmente é membro do Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira (AEB) e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), onde também foi membro do Conselho Deliberativo. Foi superintendente de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo. Também é membro de comitês do Transportation Research Board, dos Estados Unidos.

Para Vahan Agopyan, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, “O IPT merece perfis tão qualificados quanto os de Liedi Bernucci, que agora se despede, e de Anderson Correia, o novo diretor-presidente. Estou certo de que a nova gestão do Instituto – que é um patrimônio do nosso Estado e do Brasil há 125 anos – orgulhará a todos nós, ao continuar trilhando o caminho da valorização da pesquisa científica e tecnológica. O IPT construiu uma história valorosa de credibilidade sendo, ao mesmo tempo, uma instituição desbravadora, sempre à frente de seu tempo”.