Investimento da Microsoft na OpenAI Levanta Sinais de Alerta na FTC

Um investimento significativo de US$ 13 bilhões da Microsoft na OpenAI tem suscitado preocupações entre os reguladores, especialmente a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC), que está atenta ao potencial domínio das grandes empresas de tecnologia no mercado de inteligência artificial (IA). As informações foram veiculadas pela Bloomberg.

Em um relatório recente, divulgado na última sexta-feira, a FTC expressou preocupações sobre acordos entre gigantes da tecnologia, como o mencionado investimento da Microsoft, além das parcerias estabelecidas entre Amazon e Google com a Anthropic. A comissão alerta que tais movimentações podem culminar na aquisição total de startups de IA por essas corporações, o que resultaria em uma diminuição da concorrência e uma concentração ainda maior de poder no setor.

Risco de Monopólio nas Tecnologias Emergentes

A FTC também destacou que, em diversas situações, as grandes empresas do setor têm acesso a informações sensíveis provenientes das startups de IA, o que pode prejudicar a competição justa no mercado. Essa dinâmica levanta questões sobre a equidade e a transparência nas práticas comerciais dentro do setor tecnológico.

Além disso, a FTC está conduzindo uma investigação sobre se a OpenAI teria infringido legislações relacionadas à proteção do consumidor com o seu sistema ChatGPT. Paralelamente, a agência lançou uma investigação antitruste mais abrangente envolvendo a Microsoft. Até o momento, não há definição se serão tomadas medidas adicionais com base nas conclusões dessas investigações.