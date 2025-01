OpenAI Introduz Recurso de Agendamento no ChatGPT para Aumentar Funcionalidade

A OpenAI está em vias de implementar uma nova funcionalidade no ChatGPT, que permitirá aos usuários programar tarefas simples para execução futura. Essa atualização tem como objetivo transformar o chatbot amplamente utilizado em um assistente digital mais eficiente, posicionando-se em competição direta com plataformas reconhecidas, como a Alexa, da Amazon, e a Siri, da Apple.

O anúncio foi feito na terça-feira (14) pela startup, revelando que os usuários poderão solicitar ao ChatGPT a realização de ações específicas, como a criação de uma piada para contar aos filhos durante a hora de dormir às 20h ou o envio de um lembrete diário para levar o cachorro para passear às 8h. O chatbot enviará notificações nos horários programados, funcionando de forma semelhante aos alertas disponíveis em aplicativos móveis.

ChatGPT: Uma Presença Crescente no Cotidiano

Este novo recurso será disponibilizado em versão beta nos próximos dias exclusivamente para assinantes dos planos pagos do ChatGPT Plus, Team e Pro. Os usuários poderão agendar e modificar suas tarefas tanto na versão web quanto nos aplicativos móveis do chatbot, utilizando um gerenciador de tarefas acessível no site da OpenAI.

Recentemente, a OpenAI também anunciou que o ChatGPT pode ser acessado via WhatsApp, ampliando ainda mais sua presença e utilidade no dia a dia das pessoas. Para mais informações sobre essa nova funcionalidade, os interessados podem consultar as atualizações disponíveis no portal oficial da OpenAI.