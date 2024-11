Elon Musk amplia ação judicial contra a OpenAI e inclui Microsoft no processo

Elon Musk intensificou sua batalha jurídica contra a OpenAI ao modificar um processo previamente iniciado, acirrando sua já existente rivalidade com a empresa responsável pelo ChatGPT. Na última quinta-feira, uma queixa revisada foi apresentada em um tribunal federal no norte da Califórnia, introduzindo novas alegações antitruste contra a OpenAI e ampliando o rol de réus, incluindo a Microsoft e o investidor Reid Hoffman.

A Microsoft, que investiu mais de US$ 13 bilhões na OpenAI, é uma aliada estratégica da startup. Reid Hoffman, membro do conselho da Microsoft e ex-integrante do conselho da OpenAI, também foi adicionado ao caso.

Além disso, dois novos autores foram incorporados ao processo: a xAI, uma startup de Musk que compete diretamente com a OpenAI, e Shivon Zilis, ex-membro do conselho da OpenAI. Atualmente, Zilis ocupa uma posição executiva na Neuralink, outra empresa de Musk, e é mãe de três filhos dele.

A OpenAI e Hoffman não se manifestaram sobre o assunto até o momento. A Microsoft optou por não comentar.

Entenda a batalha judicial

Musk havia inicialmente processado a OpenAI em março em um tribunal estadual em San Francisco, mas retirou o caso sem justificativa aparente. Sete semanas depois, ele apresentou uma nova ação em um tribunal federal, acusando a OpenAI de violar leis federais de extorsão por meio de supostas conspirações fraudulentas.

O cerne das alegações permanece o mesmo: Musk afirma que Sam Altman e Greg Brockman, fundadores da OpenAI, teriam rompido com o compromisso original da empresa de priorizar o bem público em favor de interesses comerciais lucrativos, especialmente após a formação de uma parceria bilionária com a Microsoft.

Musk saiu da OpenAI em 2018 antes dessa aliança ser estabelecida. Na versão atualizada do processo, ele argumenta que a OpenAI busca eliminar concorrentes como a xAI ao proibir seus investidores de apoiarem essas rivais. Ele também destaca que a parceria com a Microsoft proporciona às duas empresas uma troca indevida de informações competitivas sensíveis.

Alega-se ainda que Hoffman e Dee Templeton, vice-presidente da Microsoft, violaram as leis antitruste por participarem dos conselhos tanto da Microsoft quanto da OpenAI. “A proibição de diretorias interligadas visa impedir o compartilhamento de informações competitivas sensíveis”, detalha a queixa.

Zilis foi adicionada ao processo como autora devido às suas preocupações levantadas sobre as práticas da OpenAI durante seu período no conselho. Ela deixou o cargo no ano passado.

Esta disputa acontece enquanto outras entidades também enfrentam litígios relacionados à propriedade intelectual e sistemas de inteligência artificial.