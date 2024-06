Inverno Solidário ajuda a aquecer 8.200 famílias de São Caetano

O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de São Caetano do Sul realizaram o Inverno Solidário neste sábado (22/6), no Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida. No evento, 8.200 famílias cadastradas nos programas sociais da municipalidade receberam um edredom e uma manta, que contribuirão para que elas passem pela estação mais fria do ano com mais conforto.

“Esta é uma importante ação de acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade, que realizamos anualmente. Agradeço a todos vocês pela confiança e por acompanharem os nossos programas”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior. O chefe do Executivo reforçou o pedido para que as pessoas que têm direito de usar os benefícios Vale Gás e Mercado São Caetano (beneficiários do Programa Auxílio Alimentação) procurem a Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social).

Os convidados concorreram a prêmios. Foram sorteados duas motos, duas geladeiras, dois fogões, dois micro-ondas, duas bicicletas, dois videogames Playstation 4 e duas ayrfryers.

José Ferreira da Silva, de 77 anos, retirou a moto que a sua esposa, Elza (que tem mobilidade reduzida), ganhou. “Eu sempre trabalhei, mas sofri um AVC que me afastou das atividades. Estou sem renda. Então receber esse prêmio neste momento de dificuldade é muito emocionante”, afirmou o morador do Bairro Nova Gerty.

Também teve show musical com Lorena Alexandre e interação de personagens infantis com o público. “Preparamos tudo com muito carinho para que tenham uma recordação especial desse momento. É de coração”, salientou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Denise Auricchio, que agradeceu aos mais de 500 voluntários que participaram do evento.

“Estou muito feliz de compartilhar deste momento com vocês. E é um orgulho poder ajudar trazendo muitos recursos do governo do Estado (já são mais de R$ 100 milhões) para a nossa cidade”, concluiu o deputado estadual Thiago Auricchio.