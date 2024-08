Internacional Shopping traz desafio de break com transmissão ao vivo

O breaking, que estreou nos Jogos Olímpicos de 2024, é uma forma de dança conhecida por seus movimentos acrobáticos e inovadores, que incluem giros no chão e expressões corporais dinâmicas, o estilo é profundamente enraizado na cultura hip-hop. Pensando em trazer um pouco dessa cultura para os amantes do esporte, o Internacional Shopping, receberá o 17º Fest-Break, um concurso de Hip Hop que irá movimentar o estacionamento VIP do shopping das 10h às 19h.

Organizado em parceria com a Namastê Esportes, o evento terá um desafio de break 3×3, que busca promover e preservar essa forma de arte, atraindo tanto a nova geração quanto os entusiastas de longa data. Os eventos de breaking costumam incorporar uma atmosfera urbana, reunindo elementos como rap, grafite e outras expressões da arte de rua.

“O Fest-Break é mais do que um concurso; é uma celebração da cultura Hip Hop, e o Inter quer dar espaço e visibilidade ao movimento, onde diferentes gerações podem se conectar e expressar sua paixão pela dança,” afirma Débora Viana, Gerente de Marketing do Internacional Shopping. “Esperamos proporcionar uma experiência que fortaleça o movimento prestigiando os participantes, aproximando e conquistando o público que acompanhará ao vivo.”

O shopping fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP. Para mais informações, acesse as redes sociais do Internacional Shopping.

Serviço:

Evento: 17º Fest-Break

Data: 01 de setembro

Horário: 10h às 19h

Local: Estacionamento VIP