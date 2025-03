Internacional e Grêmio vão à final e promovem clássico na decisão do Gauchão

Na noite do último sábado, 1º de março, o Internacional garantiu sua vaga na final do Campeonato Gaúcho de 2025 ao derrotar o Caxias por 3 a 1 no Estádio Beira-Rio. A partida foi marcada por uma virada emocionante, onde o Colorado reverteu um placar adverso que prevaleceu durante o primeiro tempo.

O Caxias abriu o marcador com um gol de Tomás Bastos, de pênalti validado pelo VAR. Contudo, a equipe do Internacional reagiu com determinação. No segundo tempo, Enner Valencia empatou a partida com um gol também de pênalti aos 11 minutos. Logo depois, Vitinho virou aos 17 minutos, e Valencia selou a vitória aos 33 minutos.

Com a classificação, o Internacional se prepara para enfrentar o Grêmio na final. O clássico Gre-Nal ocorrerá em dois jogos: o primeiro na Arena do Grêmio, e o segundo no Beira-Rio. O Colorado busca quebrar a hegemonia do rival, campeão das últimas sete edições do torneio.

Análise do confronto

O Caxias entrou em campo precisando vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou por três para se classificar diretamente. O time visitante começou bem, pressionando e criando oportunidades até abrir o placar na primeira etapa.

No entanto, no segundo tempo, o Internacional demonstrou sua força e virou rapidamente. O apoio da torcida foi fundamental, e a equipe passou a dominar as ações até o apito final.

Expectativas para a final

A final do Campeonato Gaúcho coloca frente a frente dois dos maiores clubes do Brasil. O Grêmio, heptacampeão consecutivo, tenta manter sua hegemonia, enquanto o Internacional busca retomar o título estadual.

O primeiro jogo será no dia 8 de março, na Arena do Grêmio, e a decisão acontece no dia 16 de março, no Beira-Rio. As duas equipes chegam embaladas, prometendo um confronto equilibrado e decidido nos detalhes.