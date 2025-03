Internacional formaliza a contratação do meia Óscar Romero até 2025

Na última sexta-feira, 28 de abril, o Sport Club Internacional confirmou a contratação do meia paraguaio Óscar Romero, por meio de suas redes sociais. O atleta de 32 anos assina um contrato que se estenderá até dezembro de 2025, reforçando assim o elenco colorado para a temporada em curso.

Óscar Romero traz consigo uma bagagem significativa, tendo conquistado a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro com o Botafogo no ano anterior. Desde sua saída do Glorioso em janeiro de 2025, ele se encontrava sem clube.

Além da passagem pelo Botafogo, Romero teve uma carreira destacada em clubes renomados da América do Sul, incluindo Racing Club, Boca Juniors e San Lorenzo, todos da Argentina. No cenário europeu, ele teve uma breve experiência no Deportivo Alavés, na Espanha, em 2017.

A contratação de Romero é a terceira oficialização do Internacional no dia. Antes dele, o clube já havia anunciado as chegadas do volante Diego Rosa, que atuou pelo Lommel na Bélgica, e do zagueiro Juninho, que estava no Midtjylland da Dinamarca.