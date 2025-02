Grêmio supera São Raimundo nos pênaltis e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Na última quarta-feira (19), o Grêmio conquistou uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o São Raimundo em um emocionante duelo decidido nos pênaltis, com um placar de 4 a 1. O confronto ocorreu no Estádio Canarinho, localizado em Boa Vista.

O primeiro tempo da partida foi marcado por um desempenho abaixo das expectativas, com poucas oportunidades de gol para ambos os lados. Na segunda etapa, o São Raimundo surpreendeu ao abrir o marcador. Quando a eliminação parecia iminente, Cristian Oliveira, estreante da equipe tricolor, brilhou ao marcar um gol decisivo nos minutos finais, levando a partida para a disputa de penalidades.

A disputa de pênaltis foi crucial para a classificação do Grêmio. O goleiro Tiago Volpi se destacou ao defender uma penalidade e ainda converter outra, consolidando sua importância na vitória do Tricolor.

Desempenho no Primeiro Tempo

Com uma formação que incluiu várias estreias, o Grêmio iniciou a partida tentando criar jogadas ofensivas desde os primeiros minutos. Logo aos dois minutos, Lucas Esteves teve uma chance em um escanteio, mas seu chute foi desviado. O São Raimundo respondeu com uma tentativa perigosa de Luã Niger aos nove minutos.

As substituições começaram a acontecer antes mesmo do intervalo: Aravena precisou ser substituído por Amuzu devido a uma lesão aos 27 minutos. Além disso, João Pedro deixou o campo também por problemas físicos aos 36 minutos, dando lugar a João Lucas.

Ainda antes do apito final do primeiro tempo, o São Raimundo quase abriu o placar com uma defesa espetacular de Volpi em um chute de Guilherme Gomes aos 38 minutos.

Segunda Etapa e Gol do Adversário

No segundo tempo, a pressão continuou sobre o Grêmio. Logo aos sete minutos, Tiago Volpi fez mais uma grande defesa após um arremate de Belão. A situação se complicou para o Tricolor quando Ygor interceptou uma saída de bola e assistiu Kanté, que não perdeu a oportunidade e marcou para o São Raimundo, colocando sua equipe à frente no marcador.

No entanto, a esperança tricolor ressurgiu com Cristian Oliveira. Em um momento crucial, ele empatou a partida aos 47 minutos, garantindo ao Grêmio a chance de seguir lutando pela classificação.

A tensão aumentou quando Edenilson foi expulso aos 50 minutos da segunda etapa, deixando o Grêmio com um jogador a menos antes da decisão por pênaltis.

Escalações e Cartões

A equipe do São Raimundo contou com Carlos Henrique; Luã, Vera Cruz, Guigui e Klebinho; Belão, Bazilio e Ygor; Guilherme, Marcos Felipe e Railson sob comando do técnico Chiquinho Viana.

O Grêmio entrou em campo com Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristaldo, Cristian Oliveira, Aravena e Braithwaite sob orientação do técnico Gustavo Quinteros.

No que diz respeito às penalidades, Kanté marcou pelo São Raimundo enquanto Kike Oliveira balançou as redes pelo Grêmio. Os cartões amarelos foram distribuídos para João Lucas (Grêmio) e Marcos Felipe (São Raimundo).