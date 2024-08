Interior de SP tem queda de 20% nos roubos e aumento de 56% nas apreensões de droga

O interior de São Paulo registrou o menor número de roubos em geral e de veículos para um mês de julho em 24 anos. Também houve aumento aumento nas prisões, veículos recuperados, armas de fogo ilegais retiradas de circulação. Já as apreensões de drogas chegaram a quase 20 toneladas no mês. A alta em relação a julho de 2023 foi de 56%.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os roubos em geral — que incluem os de carga e banco — tiveram 2.686 casos em julho, o que representa queda de 20,5% na comparação ao mesmo período do ano passado.

Já os roubos de veículos nas cidades do interior paulista caíram 17,2%, passando de 725 em julho de 2023 para 600 neste ano nas cidades do interior. Em sete meses, os dois tipos de crimes também registraram a menor marca em 24 anos. Foram 21.178 roubos em geral (-17%) e os de veículos 4.212 boletins (-27,1%) na comparação com 2023.

Roubos de carga e latrocínios

Desde o início do ano, os roubos de carga têm caído no interior. Em julho, foram 90 ocorrências, redução de 28,6% no comparativo. De janeiro a julho foram 675 registros, 167 a menos do que no ano anterior — a menor marca desde 2011. Não houve registros de roubos a banco no interior em julho.

O número de latrocínios — roubo seguido de morte — chegou a sete casos em julho, três a menos em relação ao mesmo mês do ano passado. A Polícia Civil ainda investiga 118 homicídios intencionais cometidos no período.

Os boletins de ocorrência de estupro aumentaram 7,2% no interior paulista, totalizando 698. Os casos de feminicídios estão em queda gradativa desde fevereiro, quando houve 18 registros. Em julho, foram cinco casos, que são investigados pela Delegacia de Defesa da Mulher.

20 toneladas de drogas apreendidas

A fiscalização contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de 19,9 toneladas de entorpecentes em julho nas estradas e ruas do interior paulista. O número representa um aumento de 56,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. A maior parte das apreensões é de maconha – 17,6 toneladas.

O trabalho das polícias também prendeu ou apreendeu 10.143 pessoas no mês, 8,2% a mais na comparação. Também foram retiradas das ruas 622 armas de fogo ilegais (alta de 11,7%) e recuperados 1.829 veículos no período (crescimento de 19,9%).