Interior de SP registra aumento no setor pet 

Um estudo recente realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de São Paulo revela um aumento significativo no número de empresas dedicadas a serviços e produtos para animais de estimação no Vale do Ribeira, interior paulista. Entre os anos de 2018 e março de 2024, o setor registrou um crescimento impressionante de 113%, conforme dados da Receita Federal.

De acordo com a pesquisa, o número de microempreendedores individuais (MEIs), bem como micro e pequenas empresas voltadas para o mercado pet, subiu de 129 para 275 na região. A gerente regional do Sebrae-SP, Michelle dos Santos, atribui essa expansão à transformação no comportamento dos consumidores, que agora tratam seus animais de estimação como verdadeiros membros da família.

“O crescente cuidado com os pets, aliado à conscientização sobre o bem-estar animal, tem impulsionado a demanda por serviços especializados”, explicou Michelle dos Santos.

A pesquisa abrangeu diversos segmentos do setor pet, incluindo o comércio varejista de medicamentos veterinários, venda de animais vivos, produtos alimentícios, atividades veterinárias, alojamento para pets e cuidados com higiene e beleza.

Em Registro, por exemplo, o mercado pet se expandiu em mais de 160% no período analisado, aumentando de 27 para 72 estabelecimentos. Cidades como Juquiá e Itariri também se destacaram no crescimento do setor; em Juquiá, o número de empresas saltou de 5 para 33 e em Itariri, de 7 para 19.

A seguir estão os números que ilustram o crescimento do setor pet nas cidades analisadas:

Crescimento do Setor Pet no Interior de São Paulo

Este fenômeno destaca uma tendência crescente no mercado pet brasileiro, refletindo não apenas uma mudança nos hábitos dos consumidores, mas também a importância crescente dos cuidados com os animais em lares brasileiros.