Interino que vai comandar o Corinthians foi promovido do sub-17 há 10 dias

Raphael Laruccia, técnico da categoria sub-20 do Corinthians, vai comandar a equipe profissional no confronto contra o Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O interino foi promovido da categoria sub-17 para a sub-20 do Timão há exatos 10 dias.

Laruccia, que tem a licença PRO da CBF, só comandou equipes profissionais em 15 partidas ao longo da carreira, somando suas passagens no Flamengo de Guarulhos e no Avaí. Ele também trabalhou na base desses dois clubes.

No Corinthians há cinco meses, ele iniciou na categoria sub-17 e foi promovido ao sub-20, em 23 de junho, logo após o desligamento de Danilo.

Ele tem apenas duas partidas pelo sub-20, sendo uma derrota para o São Paulo, pelo Brasileiro, e um empate diante da Inter de Limeira, no Paulisto.

INÍCIO DA CARREIRA

Raphael Laruccia se interessou pelo esporte por influência do pai. Ele o acompanhava em partidas do futebol de várzea.

Tempos depois, ele ingressou nas categorias de base do AD Guarulhos e também teve uma passagem pela Portuguesa.

No entanto, a carreira como atleta profissional não deu certo, e ele decidiu prestar vestibular para Educação Física. Desde então, se dedicou a aprimorar o trabalho com jovens no futebol, focando na formação dos atletas.

“Estar no Corinthians é a realização de um sonho, estar em um dos maiores clubes do Brasil. Então, hoje eu estou verdadeiramente vivendo um sonho do futebol”, disse Laruccia, em entrevista à Corinthians TV.