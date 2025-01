Interdição da Marginal Pinheiros para obras do metrô

A Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, enfrentará uma interdição significativa entre a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio e a Ponte Octavio Frias de Oliveira, conhecida como Estaiada. O bloqueio está programado para ocorrer das 22h do sábado, dia 25, até às 12h do domingo, dia 26, em virtude de obras relacionadas à Linha 17 Ouro do Metrô.

Durante o período da interdição, o tráfego será desviado para a pista local. Os motoristas poderão retornar à pista expressa na Transposição próxima à Rua Flórida, garantindo assim alternativas para minimizar os transtornos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estará atenta à situação, monitorando a fluidez do trânsito e orientando os condutores na região afetada, com o objetivo de preservar a segurança e facilitar o deslocamento dos usuários.

Para mais informações sobre o trânsito, ocorrências ou sugestões, a população pode entrar em contato através do número SP156.

Recomenda-se que os motoristas planejem suas rotas com antecedência e considerem as alternativas disponíveis para evitar congestionamentos durante o período da interdição.