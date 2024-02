Inteligência artificial é tema de palestra da ACISA em parceria com o SEBRAE

Com a finalidade de levar novos conhecimentos aos empreendedores, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – realizará a primeira palestra deste ano em parceria com o Sebrae. O evento será online, gratuito e acontecerá no dia 27 de fevereiro (terça-feira), às 19 horas, com o tema Faça o seu negócio avançar com a Inteligência Artificial.

Durante a palestra, o consultor do Sebrae abordará os cuidados essenciais para fazer o seu negócio avançar com a inteligência artificial, além de ensinar como redigir textos vendedores para redes sociais e e-commerce com Copy.ai (uma plataforma de copywriting orientada por IA que permite aos proprietários de negócios terceirizar a criação de conteúdo).

Os interessados em participar da palestra online deverão fazer previamente a sua inscrição por meio do link: https://bit.ly/Curso-SEBRAE-Fev

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e também para manter a saúde financeira da entidade.