Instituto Ziraldo lança “Entre Cobras e Lagartos” na 27ª Bienal do Livro

A vasta obra de Ziraldo ganha um novo capítulo, colorido e ilustrado, com o lançamento de “Entre Cobras e Lagartos” na 27ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo. A história de uma cobra em crise existencial, que se depara com um animal mais assustador do que ela, dá o tom deste livro inédito do multiartista, que faleceu em abril, aos 91 anos. Com ilustrações de Ziraldo e textos de Guto Lins, foi editado pela Reco-Reco, selo da Record voltado para literatura infantojuvenil. O lançamento será no próximo dia 13, com mesa de debates (às 10h) e sessão de autógrafos (12h) na Bienal.

O livro tem por base imagens garimpadas no acervo do Instituto Ziraldo, que desde 2019 vem se estruturando na preservação, organização e divulgação da obra criada por Ziraldo. São ilustrações feitas em diferentes épocas para a imprensa, literatura ou campanhas institucionais. Trata-se de um pequeno painel da diversidade do traço e da atemporalidade de suas ideias. Todas juntas oferecem a oportunidade de uma viagem no tempo, tendo como guia o bom humor, uma das grandes características de Ziraldo.

Nas palavras de Guto Lins, trata-se de um livro “ao contrário”, no qual as imagens dão origem aos textos. A personagem principal é descrita em detalhes reveladores: “Era uma vez uma cobra que tinha ‘s’ de sobra. Não era uma cobra só. Sabida, sabichona, sensata, sincera, sofisticada, sonhadora, sociável, se achava simplesmente sensacional. Mas era solitária”.

A partir das ilustrações de Ziraldo, Guto Lins conta a história dessa cobra temida e instigante, presente desde as histórias de Adão e Eva e também na mitologia grega, por compor as madeixas fatais da Medusa. “No livro, vemos essa personagem sob nova perspectiva. Aqui ela está sempre à procura de alguém que possa compreendê-la e aceitá-la como é”, explica o dramaturgo, autor e ilustrador Roger Mello, que assina o texto de apresentação do livro.

Homenagens. A Bienal traz uma programação especial em homenagem a Ziraldo. O público poderá participar de oficinas, sessões de leitura e encontros com autores que discutirão o legado de Ziraldo e sua influência na nova geração de leitores. Ao todo, serão cinco espaços oficiais dedicados à obra do multiartista: Espaço Infâncias, Salão de Ideias, Papo de Mercado, Educação e Cordel e Repente. O maior evento literário da América Latina, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), acontece entre 6 e 15 de setembro no Distrito Anhembi, em São Paulo, onde são esperadas mais de 600 mil pessoas.

Em 75 anos de carreira, Ziraldo foi muitos. Cartunista, chargista, escritor, dramaturgo, roteirista, ilustrador são apenas algumas das múltiplas funções que exerceu ao longo de sua trajetória. A sua obra é preservada pelo Instituto Ziraldo, com sede na Lagoa, no Rio de Janeiro. Até o momento, já foram inventariados cerca de 18 mil itens, entre desenhos, textos, cartazes, cartuns, charges, livros, pinturas e esboços, reunidos nos formatos físico e digital. Ziraldo deixou 8 milhões de exemplares vendidos, desenhos fabulosos no acervo e grandes clássicos da literatura brasileira, como O Menino Maluquinho, A Turma do Pererê, Flicts, Jeremias o Bom, Supermãe e muitos outros.

Para tanto, o Instituto Ziraldo conta com o patrocínio da PRIO, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, promovendo a conservação do acervo do artista e a difusão de suas obras para diversos públicos. A PRIO é a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil – que acredita na importância de se preservar a memória cultural do Brasil.

“Investir em cultura é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade dinâmica e inclusiva. Queremos contribuir para manter viva a arte de um cartunista que conversa com todas as idades. Ele fala com muita criatividade e propriedade de temas relevantes como a importância de sonhar, acreditar, e de assuntos como responsabilidade, sustentabilidade e futuro. Para nós, é um orgulho participar desse resgate e tornar mais acessíveis ao público as obras do Ziraldo para que seu trabalho continue a inspirar e educar as novas gerações”, diz Camilla Trindade, gestora de Patrocínios e Projetos Sociais da PRIO.

FICHA TÉCNICA

“Entre Cobras e Lagartos”

Editora Reco-Reco (2024)

Ilustrações: Ziraldo

Textos: Guto Lins

Páginas: 47

ISBN 978-65-85954-20-4

Projeto gráfico e Coordenação de conteúdo

Guto Lins e Adriana Lins

Tratamento de imagem

Instituto Ziraldo / Roberta Rosman

Coordenação de acervo

Instituto Ziraldo / Cristiana Siqueira

Copyright

Texto: Guto Lins / www.gutolins.com.br

Ilustrações: Ziraldo Alves Pinto / www.ziraldo.com.br

instituto_ziraldo

SERVIÇO / BIENAL

DIA 13, às 10h / ESPAÇO ZIRALDO – Mesa redonda composta por Adriana Lins (diretora do Instituto Ziraldo) e Guto Lins em espaço oferecido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). O tema central será o IZ e o potencial de seu acervo. Serão projetadas imagens que compõem o livro “Entre Cobras e Lagartos”.

DIA 13, ao meio-dia / ESPAÇO SUZANO – Sessão de autógrafos do livro “Entre Cobras e Lagartos”.