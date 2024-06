Instituto Unibanco promove IV Seminário Internacional de Gestão Educacional em São Paulo

Nos dias 19 e 20 de junho, o Instituto Unibanco realiza seu “IV Seminário Internacional de Gestão Educacional”, que terá como foco a discussão sobre o uso de dados e evidências na educação para estimular transformações pedagógicas. Direcionado a gestores públicos, gestores escolares, pesquisadores e especialistas da área, o evento será realizado no Cine Marquise, em São Paulo. A expectativa é promover reflexões sobre o valor e o impacto das evidências e do uso de dados na gestão pedagógica e sua influência no futuro das políticas educacionais.

Algumas das mesas organizadas para provocar essas discussões terão como temas “Dados e evidências na gestão pedagógica: a fronteira entre emancipação e controle”, “O futuro das avaliações educacionais: riscos e oportunidades” e “De olho no futuro: inteligência artificial, ciência de dados e os rumos da educação”, entre outros.

Para realização dos debates, o seminário contará com especialistas em educação de diferentes instituições nacionais e internacionais, tais como Rachel Lotan, professora emérita e ex-diretora do Stanford Teacher Education Program (STEP); Daniel Santos, professor orientador na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP); Constance Lindsay, professora na Universidade da Carolina do Norte (UNC); Ana Cristina Prado de Oliveira, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Paula Louzano, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales (UDP); Fernando Carnaúba, professor na Universidade de Stanford; Francisco Soares, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e outros. As cerimônias de abertura e encerramento serão conduzidas pelo superintendente-executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. A programação detalhada pode ser conferida neste link.

Na noite do dia 19, será lançada a websérie “Afrocaminhos: Juventudes Negras e Educação”, produzida pelo Instituto Unibanco em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN). A produção é uma coletânea de entrevistas de estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior que participam ou já participaram do projeto Afrocientista, bem como de falas de pesquisadores(as) da ABPN e especialistas em educação, como Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC). As entrevistas foram gravadas em outubro de 2023, durante o 1º Encontro Nacional do Afrocientista.

Ricardo Henriques destaca a importância do tema central do seminário, sobretudo nos tempos atuais, onde dados e evidências podem apoiar o dia a dia das escolas e também o aprimoramento dessas políticas públicas educacionais e a aprendizagem dos estudantes. “Hoje, enfrentamos desafios imensos como a desigualdade social, a transição geracional, a necessidade de infraestrutura na educação pública, entre outros Diante destes cenários, é fundamental que o debate sobre a educação envolva o uso dos dados para a transformação da educação”, afirma.

Serviço:

IV Seminário Internacional de Gestão Educacional – Dados e Evidências para Transformações Pedagógicas

Quando: 19 e 20 de junho de 2024

Onde: Cine Marquise | Conjunto Nacional | Avenida Paulista, 2073 | São Paulo-SP

Programação e inscrições: Link