Instituto PROA abre 150 vagas para curso gratuito em Programação e Desenvolvimento de Sistemas

O Brasil precisa formar profissionais de tecnologia e o mercado atual carece de profissionais. A tendência é que, segundo estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM), até 2025 o Brasil terá uma demanda de 797 mil profissionais de TI (Tecnologia da Informação), distribuídas entre tecnologias maduras, emergentes e de nicho.

Para capacitar jovens entre 17 e 22 anos a ocuparem esses cargos e iniciarem a carreira profissional, o Instituto PROA desenvolveu o curso PROPROFISSÃO e as inscrições para a turma de 2024 começam em 12 de agosto de 2024 e vão até 12 de outubro. O início das aulas será em fevereiro de 2025.

Para o curso do 1º semestre de 2025, estão disponíveis 150 vagas para Programação e Desenvolvimento de Sistemas. As inscrições podem ser feitas no site da organização: www.proa.org.br.

Os interessados precisam estar cursando ou terem concluído o 3º ano do Ensino Médio na rede pública e residirem nas cidades da região da Grande São Paulo.

Curso semipresencial

Os jovens selecionados receberão notebook emprestado, uniforme, mochila, vale-transporte e todo suporte necessário para acompanhar as aulas – que acontecerão de segunda a sexta-feira em dois turnos: manhã (9h às 13h) e tarde (14h às 18h). O curso tem duração de seis meses e é semipresencial. Às segundas, quartas e sextas-feiras os alunos podem acompanhar de forma remota, já às terças e quintas-feiras as aulas serão presenciais no Senac Lapa Tito (R. Tito, 54 – Vila Romana, São Paulo – SP).

Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, explica que cursos técnicos na área de tecnologia são um bom caminho para quem deseja iniciar a vida profissional e aliados às oportunidades de emprego da iniciativa privada, possibilitam acesso rápido à formação e ingresso de novos talentos no mercado de trabalho. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2050, o Brasil será o 6º país com a maior população idosa do mundo, na frente de outros países desenvolvidos. Por isso, cuidar dos jovens agora, significa garantir o amanhã funcionando como uma engrenagem, fazendo girar a economia de forma sustentável. Para isso, eles precisam ser vistos e desenvolvidos hoje.

“Queremos impulsionar esses jovens para essas oportunidades, já são mais de 1.200 programadores formados pelo PROA nos últimos anos. A área de programação está muito aquecida e estamos felizes em formar esses futuros profissionais. As turmas anteriores foram um sucesso, com centenas de jovens empregados com excelentes salários e conquistando o tão sonhado êxito profissional, isso nos deixa cheios de orgulho e confiantes que estamos no caminho certo”, afirma Alini.

Curso que muda a vida

A formação técnica de ponta, aliada à excelente capacitação profissional, são os diferenciais do PROPROFISSÃO, de acordo com ex-alunos. Um deles é o Anthony Thomas Mendes Martins, 23 anos, que se formou em 2023 no curso e hoje é Estagiário de Engenharia de Software e Inteligência Artificial no Itaú e faz faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unyleya.

“Minha jornada com o PROA começou há muitos anos, quando uma amiga me falou sobre a ONG e sua experiência transformadora. Fiquei fascinado com tudo o que ela compartilhou e decidi que queria ter essa oportunidade também. Me inscrevi então no processo seletivo, mas acabei tendo que desistir devido a uma mudança de estado inesperada. Alguns anos se passaram, e voltei para São Paulo, desta vez sozinho e com um sonho: conseguir estudar e trabalhar, algo que não era possível onde eu morava anteriormente. Foi então que lembrei do PROA e resolvi tentar novamente. O processo seletivo era rigoroso e desafiador, mas a cada etapa que eu passava, sentia uma enorme felicidade e satisfação. Quando fui finalmente selecionado, senti que uma nova porta se abria para mim. Durante o curso, conheci pessoas maravilhosas, fiz grandes amigos que levo comigo até hoje, e me dediquei de corpo e alma a aprender tudo o que podia. A experiência foi muito mais rica e intensa do que qualquer outra que já tive na vida. Graças ao PROA, adquiri conhecimentos valiosos e desenvolvi habilidades essenciais que me prepararam para o mercado de trabalho. Hoje, tenho o orgulho de dizer que trabalho no Itaú Unibanco, o maior banco da América Latina. Esta conquista não teria sido possível sem o suporte e a formação que recebi no PROA. Sou eternamente grato por essa transformação em minha vida e recomendo o PROA a todos que desejam mudar suas vidas para melhor. Se eu consegui, você também pode!”, concluiu Anthony.

Nicolly Evangelista Hernandes dos Santos, aos 19 anos, é Analista de Operações Júnior no Banco PAN e faz faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Universidade Anhembi Morumbi.

“Meu nome é Nicolly Evangelista Hernandes dos Santos, tenho 19 anos e moro na zona leste de São Paulo. “Conheci o PROA no terceiro ano do ensino médio através da indicação de um colega e me impressionei com a proposta do instituto, o que mais me chamou a atenção foi a rede de apoio e engajamento para os jovens, me deparei com uma nova realidade. Um dos meus sonhos era conseguir ingressar no mercado de trabalho para poder ajudar minha família financeiramente e hoje me sinto realizada alcançando tantas metas profissionais e o PROA foi um dos grandes impulsionadores disso. Atualmente atuo como analista de operações júnior no Banco Pan, onde fui efetivada após um tempo trabalhando como jovem aprendiz. O PROA transformou a minha vida de uma maneira incrível, sinto que consegui aprimorar minhas soft e hard skills, especialmente graças às oportunidades que a ONG oferece. Nunca desistam dos seus sonhos, por mais que a batalha e a correria do dia a dia seja árdua, muitas portas são abertas quando corremos atrás de oportunidades. Os desafios perante o mercado de trabalho são inúmeros, mas sempre procurem a resiliência e nunca deixem de cultivar suas esperanças de viver um dia melhor.”

Tainy Eduardo Leite Souza, aos 21 anos, é NetSuite Functional Consulting na Oracle e faz faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Estácio.

“Fui um dos selecionados em 2022 para fazer parte dessa iniciativa maravilhosa, o curso PROPROFISSÃO, no qual mudou minha vida e me trouxe uma ampla visão de mercado e aprimorou meus conhecimentos, tanto técnicos, quanto interpessoais. O conhecimento que o PROA me deu me ajudou profundamente a entrar em uma das empresas que sempre almejei estar, inicialmente como estágio e agora como NetSuite Functional Consultant. Para todos os jovens que desejam entrar no PROA e trilhar uma carreira semelhante, tenham determinação e sejam constantes em seus objetivos, com foco, disciplina e muita fé.”

Serviço:

PROPROFISSÃO

150 vagas para o curso de Programação e Desenvolvimento de Sistemas

Período de inscrições: 12 de agosto a 12 de outubro de 2024

Início das aulas: Fevereiro de 2025

Curso 100% gratuito

Requisitos:

Ter entre 17 e 22 anos;

Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública;

Morar na Grande São Paulo.

Link para inscrição: www.proa.org.br/proprofissao/