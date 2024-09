Instituto Mauá de Tecnologia abre inscrições para o Vestibular de Verão

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) está com inscrições abertas para o Vestibular Mauá 2025. Os interessados podem aproveitar as seis formas de ingresso, que se dividem em prova tradicional presencial, prova tradicional on-line, ENEM (edições 2021, 2022 ou 2023), certificação internacional, reaproveitamento da nota de vestibular de 2024, assim como competições do conhecimento e olimpíadas.

As inscrições vão até o dia 18 de novembro para os que optarem pela prova presencial, que acontece em 20 de novembro, e até 2 de dezembro de 2024, para as demais formas de ingresso, incluindo a prova on-line, agendada para o dia 4 de dezembro. As vagas estão disponíveis para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Design, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Engenharias: civil, de alimentos, de computação, de controle e automação, de produção, química, mecânica, elétrica e eletrônica.

Os participantes também terão a oportunidade de bolsas de estudo, sendo 20 integrais (de 100%) e 40 parciais (de 50%) para os mais bem colocados no processo seletivo. Além disso, os candidatos inscritos para Arquitetura e Urbanismo terão bolsas de 20% de incentivo para os ingressantes dessa que é a segunda turma do curso.

O Instituto Mauá de Tecnologia conta com 130 laboratórios multidisciplinares no campus, permitindo um aprendizado prático em ambientes que o preparam para o mercado; oferece diferentes programas de internacionalização, com a possibilidade de realização de módulos de estudo no exterior; projetos que contribuem com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais; ações que desenvolvem competências para a solução dos grandes desafios da humanidade, além de aulas eletivas e do programa flexível que preparam os estudantes para o exercício profissional.

“Oferecemos aos nossos estudantes um ambiente prático, onde o ensino-aprendizado valoriza integração e conexão de diversas áreas, assim como o contato com desafios reais do mercado e da sociedade, formando profissionais cada vez mais preparados para o exercício profissional, seja empregado ou empreendedor”, ressalta Marcello Nitz, Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário do IMT. Os estudantes podem conferir mais informações sobre as provas e se inscrever por meio do site.

Serviço

Vestibular de Verão Mauá 2024

Inscrições:

prova tradicional presencial: 3 de setembro a 18 de novembro;

prova tradicional on-line, Enem, certificação internacional, reaproveitamento da nota do Vestibular de Verão ou de Inverno Mauá 2024, competições do conhecimento e olimpíadas: de 3 de setembro até 2 de dezembro.

Taxa de inscrição: R$ 120,00 por processo seletivo.

Inscrições pelo site: maua.br/vestibular

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 0800-0193100, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h, ou pelo e-mail [email protected], ou na Secretaria Acadêmica do campus de São Caetano do Sul.

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) é uma instituição privada com mais de 60 anos e que atua com espírito público, comprometida com a excelência em pesquisa e ensino, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Com campi em São Caetano do Sul e São Paulo, oferece 16 cursos de graduação em três áreas do conhecimento, apoiados por 130 laboratórios de alta tecnologia. Na pós-graduação, capacita profissionais em engenharia, tecnologia e gestão, utilizando a mesma infraestrutura avançada.

A interação com o mercado e a indústria, por meio de pesquisas e prestação de serviços, contribui para a formação profissional de cerca de 3.000 alunos de graduação e pós-graduação. Seu corpo docente é composto por 65% de doutores e 35% de mestres.

O IMT é reconhecido como uma das principais instituições acadêmicas do Brasil e da América Latina, com acreditações e parcerias internacionais. Até hoje, mais de 22 mil profissionais formados pelo IMT se destacam no mercado, empreendendo e ocupando posições de liderança.