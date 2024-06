Instituto Lírios abre inscrições para curso de Ventosaterapia

A terapia com ventosas, também conhecida como ventosaterapia, é uma prática antiga que envolve a aplicação de copos (ventosas) na pele para criar sucção. Essa técnica – com raízes na medicina tradicional chinesa, mas também usada em outras culturas ao longo da história, incluindo o Egito antigo e a Grécia – tem estado em evidência em virtude dos benefícios proporcionados no tocante às dores musculares, melhor circulação e redução de processos inflamatórios.

E para atender à demanda de profissionais da área de saúde – como fisioterapeutas, massoterapeutas, terapeutas ocupacionais, acupunturistas, que desejam complementar suas práticas com essa técnica – e também de pessoas que enxergam na técnica uma possibilidade de atendimento (remunerado ou não), o Instituto Lírios promoverá, no dia 16 de junho, um curso de formação, com aula prática e teórica e certificação garantida pela Abrath (Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos), um diferencial que comprova a qualidade e seriedade do seu treinamento.

O programa terá duração de oito horas e será ministrado pelas terapeutas Cristiane Comerian (psicoterapeuta e mestre em terapias integrativas) e Kelly Krause (enfermeira com especialidade em acupuntura e mestrado em saúde coletiva).

Mais informações através do telefone (11) 91727-7001

Sobre o Curso:

Teórico e prático: Saia pronto para atender!

Data: 16/06

Duração: 8 horas

Local: Instituto Lírios – R. Fúlvio Morganti, 591 – Mandaqui, São Paulo – SP.