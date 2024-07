Instituto Limpa Brasil lança campanha para descarte correto de resíduos

O Instituto Limpa Brasil lança neste sábado (13/7) a campanha ‘Eu Cuido do Meu Quadrado’, ação de conscientização para o descarte correto de resíduos. O projeto será realizado no bairro da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, e prevê mutirões, instalação de 40 coletores de bituca de cigarro e uma plataforma de gamificação para que moradores e comerciantes participem da campanha. O Instituto Limpa Brasil é uma organização sem fins lucrativos que atua no Brasil como parceira do movimento global Let’s do It, que já promoveu ações de limpeza em mais de 195 países. A entidade conta com apoio da Philip Morris Brasil.

A região escolhida tem uma ocupação bastante diversificada, com áreas comercial e residencial, e inclui hospital, escola e uma faculdade. O perímetro é delimitado pelas Ruas Estela, Luís Antônio Coelho e Vergueiro, abrangendo as Ruas Eça de Queiroz e Cubatão. A população que será impactada pela ação é estimada entre 20 mil e 30 mil pessoas.

O trabalho começou com a aplicação de um questionário: o instituto está ouvindo moradores e comerciantes para fazer um diagnóstico dos problemas de limpeza da região. Uma das principais questões de limpeza identificadas na região é a quantidade de bitucas de cigarro jogadas nas calçadas.

A iniciativa vai contar com 40 coletores de bitucas em pontos comerciais. A instalação e manutenção das bituqueiras ficará a cargo da empresa Coletor Ambiental, que também fará mensalmente a coleta. O material recolhido será destinado a uma empresa especializada na transformação desse tipo de resíduo em compostagem para uso em áreas de solo degradado e contenção de encostas. Os resíduos também serão utilizados para criação de intervenções artísticas para gerar conscientização.

“Queremos trabalhar a mudança de comportamento da sociedade, despertando o sentimento de cuidado, porque a limpeza não é só responsabilidade do Poder Público”, afirma a diretora executiva do Instituto Limpa Brasil, Edilainne Pereira. Ela explica que esse é um projeto piloto e a metodologia desenvolvida poderá ser replicada em outros locais futuramente. A iniciativa está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para redução da geração de lixo, destinação correta de resíduos e conscientização ambiental.

A campanha ‘Eu Cuido do Meu Quadrado’ prevê a coleta amostral e todos os itens recolhidos serão catalogados. Os recicláveis serão destinados a uma cooperativa. Já os rejeitos orgânicos serão encaminhados para a Prefeitura de São Paulo fazer o descarte. A Rua Oscar Porto será uma via de controle, não receberá intervenções e servirá de parâmetro para comparação com o restante do perímetro que receberá ações da campanha.

A iniciativa vai contar, em uma segunda etapa, com uma plataforma interativa, que servirá para comunicar as ações de limpeza e também buscar o engajamento da população. Quem participar das atividades propostas na campanha será destacado no mapa da ferramenta de gamificação, mostrando em que pontos do perímetro os vizinhos estão colaborando mais. Os estabelecimentos e residências que aderirem ao movimento também serão identificados com um selo da campanha na fachada.

A ação conta com o apoio da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (Selimp) e Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (Seclima). “Os resíduos são responsáveis por 8% das emissões de gases de efeito estufa. Na cidade de São Paulo o caminhão de coleta passa em 100% dos distritos, 76% das ruas, no entanto apenas 4% desses resíduos acabam sendo efetivamente reciclados. É fundamental a educação ambiental para que as pessoas, empresas, universidades separem seus resíduos e destinem corretamente. O trabalho realizado pelo Limpa Brasil é fundamental. Além da coleta dos resíduos, é feita a conscientização. A Seclima se orgulha de ser parceira nessa ação”, afirma Renato Nalini, Secretário Executivo de Mudanças Climáticas, que estará no evento. A Selimp terá uma tenda de conscientização ambiental durante todo o período de ação e fará a distribuição de compostos orgânicos (300 unidades) para a população local.

Serviço

Data: 13/7 (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Local: Rua Eça de Queiroz, altura do 467