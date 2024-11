Instituto de Zootecnia recebe visita da Fealq

Esta semana, o Instituto de Zootecnia (IZ), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), recebeu a visita de técnicos da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), referente a nova parceria na gestão de projetos do IZ. Na ocasião, a equipe da Fealq apresentou a Fundação aos pesquisadores do IZ-Apta e conheceu os Centros de Pesquisa da Instituição.

A gerente de Relacionamento e Projetos da Fealq, Paula Arigoni, apresentou o modelo de trabalho da instituição e os serviços oferecidos. A Fundação oferece aos membros das entidades parceiras todo o suporte para a realização de contratos de projetos de pesquisa e extensão, incluindo administração de recursos, contratação de recursos humanos, assessoria jurídica, entre outros. Os pesquisadores presentes mostraram-se interessados, fizeram perguntas e esclareceram suas dúvidas sobre a parceria.

Na sequência, o diretor do IZ-Apta, Enilson Ribeiro, explicou a estrutura da instituição, que é composta por quatro Centros de Pesquisa em Nova Odessa, um Centro Avançado de Pesquisa em Sertãozinho e quatro Núcleos Regionais de Pesquisa, localizados nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Registro e Piracicaba (Tanquinho), desenvolvendo pesquisas nas áreas de Produção Sustentável de Carne, de Leite e Sistemas Integrados de Produção Agropecuária.

Ribeiro tem boas expectativas em relação à nova parceria: “O objetivo é alavancar ainda mais nossas ações de pesquisa, inovação e extensão. Com o apoio da Fealq, esperamos aumentar nossas relações com a iniciativa privada e instituições públicas, além de utilizar as expertises da Fundação na organização de cursos e eventos e em sua renomada estrutura editorial”, comenta o diretor.

A equipe conheceu a sede do IZ-Apta em Nova Odessa, visitando os Laboratórios de Bromatologia e Minerais, Parasitologia, Genética e Biotecnologia, e Aves e Ovos. Também visitaram a Unidade de Ovinos, a Unidade de Pesquisa em Forragicultura e Pastagens e o Setor de Suinocultura.

A equipe realizará uma apresentação virtual para todos os pesquisadores e visitará, oportunamente, todas as unidades do Instituto.

Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)

A Fealq é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que disponibiliza suporte jurídico, administrativo, financeiro e trabalhista para a realização de projetos de pesquisa, inovação, eventos, especializações e cursos de membros de instituições públicas ou privadas.

A Fealq foi credenciada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo como fundação de apoio ao Instituto de Zootecnia, conforme a Resolução SCTI nº 18, de 02 de agosto de 2024, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14 de agosto.

Instituto de Zootecnia (IZ-Apta)

O Instituto de Zootecnia é uma instituição de pesquisa de pesquisa com a missão de desenvolver e transferir tecnologia e insumos para a sustentabilidade dos sistemas de produção animal. Desenvolve pesquisas com melhoramento genético, nutrição, reprodução, sanidade e bem-estar de animais como bovinos de corte, vacas leiteiras, ovinos, suínos, bubalinos e aves gerando conhecimentos que promovem maior produtividade, maior qualidade de alimentos e diminuição de impactos ambientais.