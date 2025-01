Inscrições para o Sisu se encerram hoje (21)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) oferece uma importante oportunidade para estudantes que desejam ingressar em universidades públicas. Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e obtido nota superior a zero na redação.

As inscrições para a única edição de 2025 do Sisu encerram-se hoje, terça-feira (21), às 23h59. O sistema utiliza as notas do Enem para classificar os alunos que almejam uma vaga nas instituições de ensino superior.

Os interessados devem acessar o portal oficial do Sisu em https://acessounico.mec.gov.br/sisu, onde podem selecionar até duas opções de cursos. A plataforma também permite que os usuários modifiquem suas escolhas durante o período de inscrições, com atualizações diárias sobre as notas de corte parciais, apresentadas à meia-noite.

A importância da nota de corte é fundamental, pois fornece aos candidatos uma noção das chances de aprovação em cada curso. Assim, é aconselhável que os candidatos revisem suas opções até o último momento, visto que o Sisu considerará as escolhas salvas exatamente às 23h59 de hoje.

Passo a Passo para Inscrição no Sisu:

LOGIN: Acesse a página do Sisu e clique em “Fazer Inscrição”, seguido da opção “Entrar com gov.br ou fazer cadastro”.

Acesse a página do Sisu e clique em “Fazer Inscrição”, seguido da opção “Entrar com gov.br ou fazer cadastro”. DADOS: Verifique e atualize seus dados para que o Sisu possa entrar em contato.

Verifique e atualize seus dados para que o Sisu possa entrar em contato. INSCRIÇÃO: Na seção “Minha inscrição”, escolha até duas opções de cursos. Clique em “Fazer inscrição na 1ª opção” para iniciar.

Na seção “Minha inscrição”, escolha até duas opções de cursos. Clique em “Fazer inscrição na 1ª opção” para iniciar. PESQUISA DE VAGAS: Utilize a ferramenta de busca para encontrar vagas por município, instituição ou curso, e familiarize-se com as regras de cada universidade.

Utilize a ferramenta de busca para encontrar vagas por município, instituição ou curso, e familiarize-se com as regras de cada universidade. DETALHES SOBRE AS VAGAS: Clique nos cursos escolhidos para ver informações detalhadas sobre modalidades disponíveis e exigências específicas.

Clique nos cursos escolhidos para ver informações detalhadas sobre modalidades disponíveis e exigências específicas. MODALIDADE: Escolha a modalidade adequada ao curso e atente-se aos documentos necessários para comprovar ações afirmativas na matrícula.

Escolha a modalidade adequada ao curso e atente-se aos documentos necessários para comprovar ações afirmativas na matrícula. CONFIRMAÇÃO: Revise todos os dados antes de clicar em “Confirmar minha inscrição”.

Revise todos os dados antes de clicar em “Confirmar minha inscrição”. CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO: Após a confirmação, retorne à tela “Minha inscrição” para verificar suas opções escolhidas.

Acompanhando as notas de corte, os candidatos podem monitorar sua classificação parcial ao longo do processo. As notas variam conforme o número de interessados e as pontuações registradas, sendo essencial estar atento a essas mudanças até o final das inscrições.

A lista com os aprovados na chamada regular será divulgada no dia 26 de janeiro. Os alunos selecionados poderão ser admitidos apenas em um dos cursos escolhidos: prioritariamente na primeira opção se a nota for suficiente, ou na segunda opção caso não tenham sido selecionados na primeira. Para aqueles que não conseguirem uma vaga, existe a possibilidade de manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 31 de janeiro, caso haja vagas remanescentes.

Cronograma do Sisu 2025:

Inscrições: De 17 a 21 de janeiro até às 23h59

De 17 a 21 de janeiro até às 23h59 Resultados: Divulgação no dia 26 de janeiro

Divulgação no dia 26 de janeiro Manifestação de interesse na lista de espera: De 26 a 31 de janeiro

De 26 a 31 de janeiro Nota considerada: Enem 2024

O Sisu representa uma porta aberta para muitos estudantes brasileiros que buscam uma formação acadêmica nas melhores instituições do país. Portanto, é fundamental que todos os candidatos estejam atentos aos prazos e procedimentos estabelecidos pelo programa.