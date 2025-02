Inscrições para o Prêmio ‘Women in Action’ terminam nesta sexta (28)

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo de inscrições para a primeira edição do prêmio Women in Action, organizado pelo Insper, instituição de ensino e pesquisa do Brasil. A premiação quer reconhecer projetos inovadores liderados por mulheres e, ao mesmo tempo, incentivar soluções que promovam igualdade de gênero, inclusão social e o desenvolvimento tecnológico.

A iniciativa oferecerá premiações no valor entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, além da participação em programas de mentoria e desenvolvimento de liderança. O prêmio será dividido em três categorias. A primeira, Inovação Tecnológica, é voltada para projetos que utilizam tecnologia para solucionar desafios relevantes. A segunda, Inovação Social, premiará projetos que geram impacto positivo na sociedade. A terceira, Women in Tech, é exclusiva para alunas do Insper envolvidas em projetos da instituição.

As avaliações serão com base na relevância do problema abordado, criatividade da solução, impacto gerado e protagonismo feminino na liderança da iniciativa. O processo seletivo ocorrerá em etapas, incluindo triagem inicial, avaliação por bancas especializadas e seleção final dos vencedores. As vencedoras serão anunciadas em uma cerimônia oficial no dia 9 de abril.

O Insper é uma instituição de ensino e pesquisa reconhecida por seu compromisso com a formação de lideranças e a promoção da inovação. O programa Women in Tech, dentro do qual o prêmio se insere, visa ampliar a presença feminina em áreas tecnológicas e de engenharia para fortalecer a participação das mulheres no mercado de trabalho e no ecossistema de inovação brasileiro.