Rede Mulher Empreendedora completa 15 anos

No dia 18 de janeiro, a Rede Mulher Empreendedora (RME), a maior e mais antiga rede de apoio a empreendedoras do Brasil, celebrou 15 anos de atuação. Criada por Ana Fontes, a RME tem sido um pilar de apoio a mulheres em todo o País, oferecendo capacitações, eventos, programas de aceleração, mentorias, conteúdos e benefícios que impactam a vida de empreendedoras em diversas regiões.

Ao longo desses 15 anos, a rede tem sido um ponto de conexão para mais de 8,8 milhões de pessoas, com mais de 1,5 milhão de mulheres impactadas diretamente. Até 2024, a RME já repassou mais de R$4,6 milhões para mulheres, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e especialistas da rede, reforçando seu compromisso com a autonomia econômica das mulheres.

“Garantir os mesmos direitos e oportunidades para as mulheres tem sido nossa missão e nossa causa. Elas são a maioria da população, e a autonomia econômico-financeira é um caminho para conquistar seus espaços e direitos”, destaca Ana Fontes, fundadora da RME.

Projetos de impacto em 2024

Em 2024, a RME executou diversos projetos focados no desenvolvimento de habilidades e no apoio ao empreendedorismo feminino. Entre os destaques, estão os projetos para mulheres negras, iniciativas no setor da gastronomia e programas de aceleração como o RME Conecta e o RME Acelera. A rede também promoveu encontros mensais de networking, como o tradicional Café com Empreendedoras, que segue conectando mulheres a especialistas e oportunidades de crescimento.

Festival RME: um marco anual

Como parte de suas ações, o Festival RME continuou a atrair grande público, reunindo mais de 8 mil pessoas nos dois dias de evento. Com conteúdo exclusivo, palestrantes renomadas, mentorias individuais e grandes oportunidades de networking, o Festival se tornou um dos principais momentos do ano para as empreendedoras.

De acordo com dados de avaliação de impacto da RME, 80% das participantes relataram aumento na renda de seus negócios, 62% destacaram maior facilidade no uso de ferramentas digitais, e 70% mostraram avanços em gestão financeira. A confiança das mulheres para empreender também aumentou, com 74% afirmando se sentir mais preparadas para enfrentar o mercado.

Lidiane, exemplo de transformação

Um exemplo claro do impacto da RME é a história de Lidiane, criadora da Li Malhas Confecções em Manaus (AM). Participante do projeto Empreende, mana!, Lidiane aprendeu a separar finanças pessoais e empresariais, e hoje, após começar a empreender com uma máquina de costura, segue em frente com seu negócio, graças ao aprendizado e à motivação adquiridos por meio da RME.

Histórico da RME

A RME nasceu da visão de Ana Fontes, que, ao enfrentar dificuldades na criação de seu próprio negócio, percebeu a falta de apoio às mulheres empreendedoras e decidiu criar um movimento para mudar essa realidade. Desde 2010, a RME se tornou a maior plataforma de apoio a mulheres empreendedoras do Brasil, com mais de 8,8 milhões de mulheres impactadas direta e indiretamente.

“A renda de uma mulher é investida na educação dos filhos, no bem-estar da família e no auxílio à comunidade. Isso gera um ciclo positivo de prosperidade local. Além disso, negócios geridos por mulheres acabam empregando outras mulheres, ajudando a reduzir o desemprego feminino”, afirma Ana Fontes.

Em 2017, a RME fundou o Instituto RME, que visa capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando ainda mais o alcance de suas ações.