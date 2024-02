Inscrições para o Prêmio Mandela podem ser feitas até 29 de fevereiro

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, abriu inscrições para o Prêmio Nelson Mandela de iniciativas e ações afirmativas relacionadas a temas de interesse da população negra.

As indicações abrangem um expressivo leque de organizações participantes. Podem se inscrever associações, fundações, organizações da sociedade civil (OSC) e núcleos religiosos e artísticos, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPJ), estabelecidas na cidade de São Paulo há pelo menos um ano.

As propostas podem ser enviadas por e-mail smdhccpir@prefeitura.sp.gov.br dirigidas à Coordenação de Promoção da Igualdade Racial (CPIR) com assunto “Proposta – Edital /SMDHC nº 002/SMDHC/2024- Prêmio Nelson Mandela”, de 1º a 29 de fevereiro.

Para participar é necessário apresentar uma descrição detalhada da iniciativa, contendo sua justificativa, seus objetivos, sua duração, o local onde se realiza, sua abrangência, quem são os beneficiários e quais resultados alcançados pelo projeto.

Uma comissão julgadora, composta por personalidades indicadas em listas tríplices por entidades ligadas ao tema, irá escolher três iniciativas para receber o prêmio. A entrega da premiação será feita em solenidade este ano, ainda sem data prevista, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Cidadania.

Características do prêmio

O Prêmio Nelson Mandela é desenvolvido com o objetivo de incentivar e apoiar ações de promoção da igualde racial e defesa de direitos. A luta de Nelson Mandela pela promoção da igualdade racial e contra o apartheid, na África do Sul, serviram de inspiração para a criação do Prêmio, previsto pela Lei Nº 16.829, de 6 de fevereiro de 2018, promulgada no mesmo mês de sua libertação, após 27 anos de clausura.

A premiação é realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da sua Coordenação de Promoção da Igualdade Racial, da Prefeitura de São Paulo.

Para mais informações consulte o edital.