Inscrições de candidatos e eleitores do CEAPcD-SP vão até dia 16

Até 16 de novembro, pessoas com deficiência ou com vínculo nesta causa, a partir dos 16 anos, podem se inscrever para eleger os novos representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de Assuntos para Pessoas com Deficiência (CEAPcD) de São Paulo. Além disso, os interessados em disputar uma das 20 vagas de titular e 10 de suplente para o mandato de 2025 a 2027, podem se inscrever até o próximo sábado (16).

O objetivo da eleição é escolher os conselheiros que representarão os interesses das pessoas com deficiência, trabalhando para fortalecer as políticas públicas voltadas a essa população. Os conselheiros eleitos assumirão o compromisso de atuar na construção e ampliação das iniciativas em favor das pessoas com deficiência no estado.

A votação, prevista para 9 de dezembro, será totalmente on-line, garantindo a confidencialidade do pleito e a proteção dos dados dos participantes de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Acesse o site da Secretaria para mais informações e para ler o edital completo.

Serviço

Inscrição para eleição do CEAPcD

Data: de 14 de outubro até às 23h59 do dia 16 de novembro de 2024

Para se inscrever, acesse o site da Secretaria