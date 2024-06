Inscrições abertas para Programa de Estágio TIM

A empresa TIM, uma das maiores operadoras de telecomunicações do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, que busca por estudantes de diversas áreas e com formação superior prevista a partir de junho de 2026.

Todo o processo seletivo será realizado de forma online e os interessados deverão possuir disponibilidade para atuar em regime híbrido em uma das seguintes localidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Aparecida de Goiânia (GO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santo André (SP) e São Paulo (SP).

Durante o estágio, os participantes terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, colaborando com profissionais experientes e contribuindo para projetos que impactam diretamente o futuro digital da companhia. O Programa conta com vagas para as seguintes áreas: Data Analytics, Engenharias, Finanças, Gestão Corporativa, Negócios e Tecnologia.

Os estudantes selecionados contarão com Bolsa-Auxílio compatível com o mercado e benefícios como Vale-Transporte, Vale-Alimentação e/ou Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Celular + Pacote de voz + Dados, Folga para aniversariantes, entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa de Estágio TIM vão até 19/07/2024.