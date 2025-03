Imersão para Mulheres em Motorsport: palestras gratuitas de comunicação e marketing

Começará em 19 de março a série de palestras do módulo Comunicação, Marketing e Eventos da terceira edição da Imersão para Mulheres em Motorsport, realizada pela Equipe AMattheis Motorsport, da Stock Car Pro Series, sob liderança da engenheira Rachel Loh, a partir desta temporada em parceria com a Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e com o selo FIA Girls on Track Brasil (FIA GOT BR), cujos trabalhos são realizados no País desde 2021 pela CBA, sob comando de Bia Figueiredo, antes da criação da CFA.

Grátis e online – Para participar gratuitamente, qualquer mulher, de qualquer lugar, com qualquer idade, e com qualquer tipo de formação, pode se inscrever. Primeiro, na Imersão como um todo. E depois para cada palestra ou aula de que quiser participar, por meio de link que as inscritas na Imersão receberão em grupo do Telegram. As palestras ocorrerão em plataforma online. As inscrições para a Imersão podem ser feitas a qualquer momento em link localizado no linktr.ee do perfil @cfabrasil no Instagram.

Em 19 de março, Bruna Frazão, integrante da CFA e do FIA GOT BR ao lado de Bia Figueiredo e de Rachel Loh, abrirá a série de palestras falando sobre marketing automotivo, baseada em sua grande experiência na área de automobilismo e como sócia da Forte, agência de eventos e marketing digital em sociedade com Bia e com as jornalistas Milene Rios e Karina Simões. Às 19h.

Em 25 de março, Alexander Grünwald, jornalista, escritor e criador de conteúdo audiovisual, da Agência Fórmula Grün, discorrerá sobre storytelling e as nuances da construção narrativa. Às 19h.

Em 27 de março, a palestra de Ana Carolina Calil, da Rock It Cargo, especialista em logística e gestão de projetos com grande experiência em eventos de automobilismo, será sobre logística em eventos de grande porte. Às 19h.

Em 2 de abril, introdução à gestão de eventos esportivos será o tema da palestra de Raquel Nakamura, especialista em eventos esportivos que atua na Fórmula 1, na Confederação Brasileira de Futebol e na Federação Paulista de Futebol, e é autora do livro Gestão de Eventos, Arenas e Instalações Esportivas. Às 18h30.

Em 8 de abril, Mariana Quintanilha, gestora de patrocínio e relações públicas da Ipiranga na AMattheis Motorsport, falará sobre a presença feminina no marketing esportivo. Às 19h.

Em 14 de abril, Fernanda Gonçalves, jornalista muito experiente em automobilismo, assessora de imprensa da Comissão Nacional de Kart (CNK) da CBA, e também terapeuta analítica, abordará os desafios e a importância de um bom relacionamento com a imprensa. Às 19h.

Multidisciplinar – “Nosso objetivo é aumentar a presença feminina em todas as áreas do mercado de trabalho do automobilismo. E elas são muitas. Depois do módulo técnico, que foi um grande sucesso, com centenas de participantes nas aulas e palestras, agora oferecemos esse módulo focado em comunicação, marketing e eventos, setores muito importantes no motorsport”, explica Bia Figueiredo, presidente da CFA, criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA, no início de 2023.

Sobre CFA e FIA GOT BR – Para 2025, por enquanto, estão definidas a realização da Imersão para Mulheres em Motorsport, em vários módulos, e cinco Estágios em Motorsport. A programação da CFA com o FIA GOT BR em 2024 teve duas edições da Experiência para Estudantes na Fórmula E; Experiência para Estudantes na Fórmula 1; Estágio em Motorsports no GP de São Paulo 1000 Milhas de Interlagos, na Porsche Cup, na Stock Car, na Fórmula 4 Brasil, na Copa Truck e na Mitsubishi Cup; Seletiva de Kart; e a participação na Mit Cup com o time FIA Girls on Track Brasil no Eclipse Cross R #61 da equipe Spinelli Racing.

FIA GOT BR IMERSÃO PARA MULHERES EM MOTORSPORT

Módulo Comunicação, Marketing e Eventos

19/03, 19h: Bruna Frazão / Marketing Automotivo

25/03, 19h: Alexander Grünwald / Storytelling e Nuances da Construção Narrativa

27/03, 19h: Ana Carolina Calil / Logística em Eventos de Grande Porte

02/04, 18h30: Raquel Nakamura / Introdução à Gestão de Eventos Esportivos

08/04, 19h: Mariana Quintanilha / Presença Feminina no Marketing Esportivo

14/04, 19h: Fernanda Gonçalves / Automobilismo na Mídia: Os Desafios e a Importância de Um Bom Relacionamento Com a Imprensa