CFA abre inscrições para estágios FIA Girls on Track Brasil

A Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) anuncia a programação do FIA Girls on Track Estágio em Motorsports para 2025. Serão realizados cinco estágios, com dez vagas oferecidas em cada um, para mulheres com idades de 18 a 35 anos. As inscrições serão abertas em 12 de fevereiro.

Três estágios serão multidisciplinares, nas áreas de engenharia, mecânica e comunicação, na Porsche Cup, na Endurance Brasil e na Mitsubishi Cup. E haverá dois estágios técnicos, nas áreas de mecânica e engenharia, na Stock Car e na Copa Truck.

“O Estágio em Motorsports é muito importante em nosso calendário, pois coloca as participantes no cotidiano de uma equipe. Dá uma clara noção de como é trabalhar com automobilismo. E abre a possibilidade concreta de buscar emprego para as mais preparadas e determinadas, como já ocorreu com algumas meninas que estiveram conosco”, diz Bia Figueiredo, presidente da CFA – criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA, em 2023 – e representante do Brasil no FIA Girls on Track (FIA GOT).

A engenheira Rachel Loh – integrante da CFA e do FIA GOT BR ao lado de Bia e da especialista em marketing Bruna Frazão – explica que o estágio é gratuito, cabendo às participantes arcar com eventuais despesas com viagem, hospedagem e alimentação.

“Nós procuramos fazer os estágios em praças diferentes, para dar chance às meninas de vários pontos do País. Nesta temporada teremos em São Paulo, um na capital e outro no interior, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais”, afirma Rachel.

Inscrições – As interessadas em participar dos estágios podem se inscrever por meio de link localizado no linktr.ee do perfil da CFA no Instagram (@cfabrasil), de 12 de fevereiro a 1º de outubro.

FIA Girls on Track Brasil Estágio em Motorsports 2025

Porsche Cup: 24 a 27 de abril, Interlagos, São Paulo/SP – engenharia, mecânica e comunicação

Stock Car: 22 a 25 de maio, Cascavel/PR – engenharia e mecânica

Endurance Brasil: 7 a 9 de agosto, Velopark, Nova Santa Rita/RS – engenharia, mecânica e comunicação

Copa Truck: 18 a 21 de setembro, Curvelo/MG – engenharia e mecânica

Mitsubishi Cup: 30 de outubro a 1º de novembro, São João da Boa Vista/SP – engenharia, mecânica e comunicação.