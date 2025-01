Fórmula E: veja onde assistir ao E-Prix da Cidade do México 2025

Depois da emocionante abertura de temporada em São Paulo, a Fórmula E está de volta para 2025. Desta vez, a competição retorna ao local favorito da torcida, a Cidade do México, para o próximo capítulo do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, diante de uma apaixonada base de fãs do automobilismo.

O Hankook Mexico City E-Prix 2025 promete altas apostas e intensa competição, com os dois últimos vencedores dessa corrida conquistando também o Campeonato de Pilotos. O atual Campeão Mundial e vencedor do ano passado na Cidade do México, Pascal Wehrlein, estará particularmente ansioso para se posicionar após o dramático acidente em São Paulo, no mês passado, que fez seu carro capotar contra o muro no Anhembi.

Enquanto isso, a NEOM McLaren chega ao México como a atual líder do Campeonato de Equipes, impulsionada pelo pódio do novato Taylor Barnard na primeira rodada. A Jaguar TCS Racing também está em boa forma, com Mitch Evans triunfando na abertura da temporada de forma espetacular, do último ao primeiro lugar. A Jaguar também lidera o recém-formado Campeonato de Fabricantes da FIA. Com três títulos a serem disputados na Temporada 11, cada ponto conta.

O Hankook Mexico City E-Prix 2025 começa às 14h05 do horário local (17h05 de Brasília), no sábado, 11 de janeiro.

HANKOOK MEXICO CITY E-PRIX 2025: CELEBRANDO A VELOCIDADE E O LEGADO

O México tem sido uma pedra angular do calendário da Fórmula E desde sua estreia na Temporada 2, sediando nove corridas emocionantes até o momento. Somente a Alemanha e os EUA sediaram mais corridas na história do campeonato.

Este ano, o icônico Autódromo Hermanos Rodríguez, batizado em homenagem aos lendários pilotos Ricardo e Pedro Rodríguez, será mais uma vez o palco de uma ação eletrizante no Hankook Mexico City E-Prix 2025.

O traçado no sentido horário permanece inalterado em relação à temporada passada, quando uma nova chicane foi introduzida após a Curva 8. A extensão total da pista é de 2.630 metros, com a zona de ativação do MODO DE ATAQUE localizada na parte externa da Curva 15, em frente ao apaixonado público do Foro Sol.

Situada a 2.240 metros acima do nível do mar, no coração da capital mais antiga das Américas, a altitude e a atmosfera únicas da Cidade do México prometem um evento desafiador e estimulante para pilotos e equipes.

Com mais de 9 milhões de habitantes e uma população metropolitana superior a 21 milhões, a Cidade do México não é apenas a maior cidade da América do Norte, mas também um centro vibrante de cultura e paixão pelo automobilismo. A cidade testemunhou momentos marcantes na história da Fórmula E, incluindo a primeira vitória de Pascal Wehrlein e a primeira vitória da Porsche na Temporada 8.

Sebastien Buemi, que já subiu três vezes ao pódio na Cidade do México, tentará ampliar seu histórico de sucesso, enquanto os fãs se lembrarão com carinho das conquistas dos pilotos mexicanos Salvador Durán e Esteban Gutiérrez. Gutiérrez garantiu um lugar nos pontos em sua estreia na Fórmula E neste mesmo circuito na Temporada 3.

DANDO AS BOAS-VINDAS À ERA GEN3 EVO

A Temporada 11 marca um capítulo revolucionário para a Fórmula E com a estreia do carro GEN3 Evo – um salto na tecnologia de corridas elétricas que combina desempenho alucinante, sustentabilidade de ponta e eficiência inigualável.

O GEN3 Evo estabelece uma nova referência como o monoposto mais rápido da FIA, acelerando de 0 a 100 km/h em incríveis 1,86 segundo (0 a 60 mph em 1,82 s) – 30% mais rápido que os carros atuais da Fórmula 1. Essa façanha ressalta o compromisso inabalável da Fórmula E em impulsionar a inovação e, ao mesmo tempo, priorizar a responsabilidade ambiental.

DESTAQUES DO GEN3 EVO:

Aceleração: 0-100 km/h em 1,86 segundo – 30% mais rápido do que os carros de F1 atuais.

0-100 km/h em 1,86 segundo – 30% mais rápido do que os carros de F1 atuais. Aerodinâmica e durabilidade: carroceria reforçada e otimizado para desempenho e resistência.

carroceria reforçada e otimizado para desempenho e resistência. Introdução da tração nas quatro rodas: um divisor de águas disponível durante os duelos de qualificação, largadas de corrida e MODO DE ATAQUE para maior controle e tração.

um divisor de águas disponível durante os duelos de qualificação, largadas de corrida e MODO DE ATAQUE para maior controle e tração. Pneus de última geração: os pneus Hankook iON otimizados oferecem maior aderência e agora incluem 35% de materiais reutilizáveis, em vez de 26%.

os pneus Hankook iON otimizados oferecem maior aderência e agora incluem 35% de materiais reutilizáveis, em vez de 26%. Sustentabilidade em sua essência: o fornecimento ético e sustentável dos materiais da bateria garante um impacto ambiental mínimo.

Este ano, os pilotos terão tração nas quatro rodas durante os momentos críticos dos finais de semana de corrida, proporcionando aceleração e controle inigualáveis quando for mais importante. Juntamente com uma filosofia de design enraizada na sustentabilidade, o GEN3 Evo sinaliza o esforço incansável da Fórmula E e da FIA para redefinir a tecnologia, abrindo caminho para um futuro mais verde.

FÓRMULA E DEFENDE A SUSTENTABILIDADE NO E-PRIX DA CIDADE DO MÉXICO

Desde programas de impacto social de base e projetos comunitários locais apoiados pelo Better Futures Fund, até a alimentação do evento com energia renovável e sistemas significativos de gerenciamento de resíduos, a sustentabilidade social e ambiental continua a fazer parte do DNA da Fórmula E ao entrar em sua segunda década de automobilismo sustentável.

Enquanto a Fórmula E mantém sua posição como o esporte ESG número um do mundo, tendo no ano passado liderado o Global Sustainability Benchmark in Sport (GSBS) pelo terceiro ano consecutivo, mantendo sua liderança nas categorias Corporate, Environment, Social and Governance (CESG), a série continua a apoiar as comunidades e a ajudar a proteger o meio ambiente não apenas durante a temporada, mas durante todo o ano.

As credenciais de sustentabilidade no Hankook Mexico City E-Prix 2025 incluem:

Fontes de energia sustentáveis: O evento será alimentado por energia 100% renovável usando óleo vegetal hidrogenado (HVO), reduzindo as emissões em até 90%.

O evento será alimentado por energia 100% renovável usando óleo vegetal hidrogenado (HVO), reduzindo as emissões em até 90%. Fundo Better Futures: O El Caracol AC (Centro Transitorio de Capacitación y Educación Recreativa El Caracol) receberá 25.000 euros do Better Futures Fund da Fórmula E para apoiar seu projeto “Escola das Borboletas”, que oferece apoio educacional, assistência médica, alimentação, transporte, materiais didáticos e espaços seguros para crianças, adolescentes e famílias que estão saindo da vida nas ruas da Cidade do México. O envolvimento com a instituição de caridade durante a semana da corrida incluirá visita da Fórmula E à instituição de caridade e a recepção de até 100 membros da comunidade de El Caracol na corrida.

O El Caracol AC (Centro Transitorio de Capacitación y Educación Recreativa El Caracol) receberá 25.000 euros do Better Futures Fund da Fórmula E para apoiar seu projeto “Escola das Borboletas”, que oferece apoio educacional, assistência médica, alimentação, transporte, materiais didáticos e espaços seguros para crianças, adolescentes e famílias que estão saindo da vida nas ruas da Cidade do México. O envolvimento com a instituição de caridade durante a semana da corrida incluirá visita da Fórmula E à instituição de caridade e a recepção de até 100 membros da comunidade de El Caracol na corrida. Envolvimento com a comunidade: A Fórmula E continua sua colaboração de longa data com a Con Ganas de Vivir, instituição de caridade dedicada ao combate ao câncer e à melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias desde a Temporada 2. A Fórmula E visitará o Instituto Nacional de Doenças Respiratórias durante a semana da corrida, uma instituição de caridade hospitalar líder focada na sustentabilidade e na abordagem do impacto da poluição do ar na saúde.

A Fórmula E continua sua colaboração de longa data com a Con Ganas de Vivir, instituição de caridade dedicada ao combate ao câncer e à melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias desde a Temporada 2. A Fórmula E visitará o Instituto Nacional de Doenças Respiratórias durante a semana da corrida, uma instituição de caridade hospitalar líder focada na sustentabilidade e na abordagem do impacto da poluição do ar na saúde. Hora da Inspiração: A Community Tour envolverá até 260 pessoas de três grupos, Con Ganas de Vivir, TechnoReady e estudantes universitários de cinco universidades da Cidade do México, inspirando os membros da comunidade local a se envolverem e buscarem oportunidades futuras no automobilismo, alinhadas com o foco da Fórmula E na criação de oportunidades inclusivas para todos.

A Community Tour envolverá até 260 pessoas de três grupos, Con Ganas de Vivir, TechnoReady e estudantes universitários de cinco universidades da Cidade do México, inspirando os membros da comunidade local a se envolverem e buscarem oportunidades futuras no automobilismo, alinhadas com o foco da Fórmula E na criação de oportunidades inclusivas para todos. Redução de emissões no transporte aéreo: A Fórmula E continua a reduzir as emissões de CO2 relacionadas ao transporte na Temporada 11 por meio da otimização da logística, reduzindo o frete aéreo de três aviões para dois e aprimorando as soluções de frete marítimo, com uma economia estimada de pelo menos 25% das emissões de CO2 relacionadas ao transporte.

FIA Girls on Track no Hankook Mexico City E-Prix

As atividades do FIA Girls on Track para o Hankook Mexico City E-Prix 2025 incluem:

Receber até 270 jovens mulheres em seu programa FIA Girls on Track durante a semana da corrida. As participantes participarão de workshops, jogos, palestras sobre carreira e uma caminhada no Pit Lane, promovendo o empoderamento e a educação no automobilismo e na engenharia.

em seu programa FIA Girls on Track durante a semana da corrida. As participantes participarão de workshops, jogos, palestras sobre carreira e uma caminhada no Pit Lane, promovendo o empoderamento e a educação no automobilismo e na engenharia. Eventos realizados em colaboração com os programas STEM locais, Technolochicas e TechnoReady , apresentando palestras sobre carreiras durante a semana da corrida e convidando 50 jovens para um evento exclusivo no local no dia da corrida, alinhando-se com a abordagem de impacto social mais ampla do campeonato de envolver e engajar as comunidades locais em cada local de corrida.

, apresentando palestras sobre carreiras durante a semana da corrida e convidando 50 jovens para um evento exclusivo no local no dia da corrida, alinhando-se com a abordagem de impacto social mais ampla do campeonato de envolver e engajar as comunidades locais em cada local de corrida. O programa FIA Girls on Track é orgulhosamente apoiado pela Hankook (Parceiro de Apresentação), ABB (Parceiro Principal) e Fortescue Zero (Parceiro Oficial).

Reafirmando seu compromisso com a educação e a inclusão de gênero no automobilismo, a iniciativa FIA Girls on Track para a Temporada 11 tem como objetivo alcançar ainda mais jovens mulheres em todos os locais de prova, apoiando a crescente demanda de mulheres que buscam oportunidades e apoio para seguir carreiras no automobilismo. Isso faz parte da estratégia mais ampla de longo prazo da Fórmula E para promover a igualdade de gênero e apoiar os caminhos das mulheres no esporte.

ONDE ASSISTIR AO HANKOOK MEXICO CITY E-PRIX 2025

O E-Prix da Cidade do México começa na sexta-feira, 10 de janeiro, com o Treino Livre 1, às 17h00, horário local (20h00 de Brasília).

O dia da corrida será no sábado, 11 de janeiro, com o Treino Livre 2 às 07h30 locais (10:30 de Brasília), a Classificação às 09h40 locais (12:40 de Brasília) e o início da segunda rodada às 14h05 locais/20h05 UTC (17h05 de Brasília).

Os fãs podem ver a programação completa do dia da corrida em seu fuso horário no site oficial (https://www.fiaformulae.com/en/calendar/2024-25/r2-mexico-city) ou consultar a lista de transmissão (https://www.fiaformulae.com/en/ways-to-watch) para obter mais informações.