Fórmula E estreia temporada no Anhembi com GEN3 Evo

A Fórmula E inaugura sua temporada 2024/25 no icônico Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, trazendo uma nova era de velocidade e inovação com o lançamento do carro GEN3 Evo. Este modelo impressionante acelera de zero a 100 km/h em apenas 1,86 segundos, superando os carros de Fórmula 1 em 30% em termos de aceleração. A expectativa é que esta tecnologia aumente a competitividade e a emoção das corridas, características já conhecidas da Fórmula E.

O evento, que ocorre pela terceira vez em São Paulo, mas pela primeira vez abrindo a temporada, conta com um único piloto brasileiro no grid, Lucas Di Grassi. Ele destaca a singularidade do GEN3 Evo, afirmando que sua potência e design prometem intensificar as disputas na pista. Além da adrenalina da corrida, a cultura brasileira estará presente com uma interação inusitada entre pilotos da McLaren e sambistas locais, proporcionando um intercâmbio cultural único.

Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E, ressalta o potencial deste evento em um dos maiores ambientes urbanos do mundo e o entusiasmo dos brasileiros pelo esporte. O calendário desta temporada é o mais extenso até agora, com 16 corridas programadas em cidades como Miami, Mônaco e Tóquio.

Com a corrida marcada para domingo às 14h (horário de Brasília), o dia começa cedo com treinos livres e classificatórios. Este evento promete não apenas ser uma demonstração de avanço tecnológico no automobilismo elétrico, mas também uma celebração da paixão brasileira por velocidade e samba. A estreia da temporada no Brasil reflete o crescimento global da Fórmula E e seu compromisso com a sustentabilidade e inovação nas corridas.