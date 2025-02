Chefe da Risi Competizione faz palestra na FIA Girls on Track Brasil Imersão para Mulheres

Comandante da Risi Competizione, a equipe do IMSA com que Daniel Serra venceu a 24 Horas de Daytona 2024 compartilhando o Ferrari 296 GT3 com Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi e James Calado, Anna Lenzi fará a primeira palestra inspiradora da terceira edição da Imersão para Mulheres em Motorsport.

Às 18h de 24 de fevereiro, o encontro será virtual, em plataforma online acessível às mulheres de qualquer idade inscritas na Imersão, que foi criada pela engenheira Rachel Loh e pela equipe AMattheis Motorsport, a partir desta temporada com o selo FIA Girls on Track Brasil (FIA GOT BR) decorrente da parceria com a Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

“Nós estamos com o módulo técnico da Imersão em andamento, com palestras e aulas até 20 de fevereiro. Em março devemos ter o módulo de comunicação. Entre os dois, faremos a palestra da Anna, que tem uma agenda bastante intensa. Aproveitamos a disponibilidade que surgiu e vamos realizar essa conversa com ela, que contará como chegou à chefia da Risi Competizione”, diz Rachel Loh, que também integra a CFA e o FIA GOT BR.

“A Anna Lenzi tem uma trajetória inspiradora no automobilismo. Histórias como a dela são importantes para motivar meninas e mulheres que desejam trabalhar com motorsport. É uma honra para nós oferecer essa oportunidade às participantes da Imersão”, comenta Bia Figueiredo, presidente da CFA criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA, no início de 2023.

Inscrições para cada atividade – Qualquer mulher de qualquer idade e com qualquer tipo de formação pode se inscrever para participar da Imersão para Mulheres no Motorsport no linktr.ee da @cfabrasil no Instagram. Conforme as atividades vão sendo definidas, cada uma deve se inscrever especificamente para aquelas que são de seu interesse em link informado no grupo de Telegram em que as inscritas na Imersão como um todo são inseridas. Quem ainda não fez a inscrição geral na Imersão pode fazê-lo a qualquer momento.

Sobre CFA e FIA GOT BR – Para 2025, por enquanto, estão definidas a realização da Imersão para Mulheres em Motorsport, em vários módulos, e cinco Estágios em Motorsport. A programação da CFA com o FIA GOT BR em 2024 teve duas edições da Experiência para Estudantes na Fórmula E; Experiência para Estudantes na Fórmula 1; Estágio em Motorsports no GP de São Paulo 1000 Milhas de Interlagos, na Porsche Cup, na Stock Car, na Fórmula 4 Brasil, na Copa Truck e na Mitsubishi Cup; Seletiva de Kart; e a participação na Mit Cup com o time FIA Girls on Track Brasil no Eclipse Cross R #61 da equipe Spinelli Racing.