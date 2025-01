Inscrições abertas para formação em música e dança para jovens de São Mateus

O projeto Núcleo de Desenvolvimento Cultural está com inscrições abertas para o Módulo 2 de seus cursos de danças urbanas e música (violão), que serão realizados no Centro Cultural São Mateus, em São Paulo. O programa tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e promover o desenvolvimento artístico entre jovens de 10 a 17 anos, com um total de 12 meses de aulas divididos em três módulos.

Com 80 vagas disponíveis, sendo 40 para cada curso, as inscrições podem ser realizadas online até o dia 20 de janeiro. O curso de música foca em violão e viola caipira, com repertório tradicional brasileiro, enquanto na dança o foco será em danças urbanas, como street dance. Após a seleção, os candidatos aprovados serão contatados.

Promoção e valorização da cultura local

Além de incentivar o aprendizado artístico, o projeto busca fortalecer a cultura local e criar novos grupos e coletivos artísticos. Ao longo do curso, os participantes farão apresentações abertas ao público, incluindo uma exibição final.

“Sabemos que a cultura e o aprendizado em artes são grandes aliados para mantermos as pessoas fora das ruas e se projetando em um futuro onde se sintam valorizadas e motivadas a construir um belo futuro”, comenta Thiago Catelani, coordenador de produção.