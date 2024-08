Inscrições abertas para ‘escape room’ do CPS com a Fundación Mapfre

Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do projeto Finexit, uma parceria entre o Centro Paula Souza (CPS) e a Fundación Mapfre. Desenvolvido como um jogo de escape room financeiro, é voltado a estudantes da terceira série do Ensino Médio integrado ao Técnico dos cursos do eixo de Gestão e Negócios.

“De forma lúdica e 100% experiencial, o Finexit introduz aos jovens temas do mercado financeiro e a análise da informação econômica”, explica o coordenador de projetos do Centro de Capacitações da Unidade do Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza, (Cetec Capacitações), Marcos Henrique Yamakawa.

A plataforma pedagógica contribui com a formação técnica e com o desenvolvimento de competências socioemocionais dos estudantes ao trabalhar a compreensão de conceitos financeiros e securitários. Na etapa piloto, participaram 244 alunos divididos em 9 equipes de 5 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) diferentes. Nesta segunda rodada, há 2.250 vagas, que serão disponibilizadas para os jogos, programados para o mês de setembro.

Jogo remoto e premiação

Os professores interessados em participar com suas turmas devem enviar um e-mail até dia 10 de agosto para [email protected] com as seguintes informações:

• Dia(s) e horário(s) de preferência (de acordo com o calendário disponível na internet)

• Número de classes (se houver mais de uma turma ou curso na unidade);

As turmas com melhor desempenho e respectivos professores participarão de uma imersão profissional na Mapfre, colocando-os em contato com profissionais do setor de seguros.