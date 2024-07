Inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do FUSSP

O Fundo Social de São Paulo irá realizar em agosto uma série de cursos gratuitos pela Escola de Qualificação Profissional, com foco nas áreas de Administração, Beleza e Bem-Estar, Construção, Gastronomia, Informática e Moda. Os cursos acontecem na Grande São Paulo e as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.fundosocial.sp.gov.br . O prazo final para participar varia conforme a cidade escolhida e os interessados devem acessar o site do FUSSP para consultar os cursos disponíveis, prazos de inscrição, locais e datas de início das aulas. Já as inscrições são feitas no link www.cursofussp.sp.gov.br .

Os cursos estão sendo desenvolvidos em parceria com o Centro Paula Souza, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac).

As Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo têm como objetivo ampliar a autonomia e a geração de renda por meio de cursos gratuitos voltados à população em situação de vulnerabilidade social. As aulas são ministradas nas Praças da Cidadania administradas pelo FUSSP, em unidades do Centro de Integração da Cidadania (CICs) e em entidades da capital e de municípios conveniados.

Segundo Cristiane Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, a oferta desses cursos gratuitos é uma excelente oportunidade para que as pessoas possam alavancar suas carreiras ou até mesmo iniciar o próprio negócio. “Nosso objetivo é fornecer as ferramentas necessárias para que cada participante possa desenvolver suas habilidades e melhorar sua condição de vida, promovendo assim o desenvolvimento econômico. É uma iniciativa que beneficia tanto os indivíduos quanto as comunidades onde eles vivem.”

Os cursos possuem carga horária variada, de 20, 40, 60 ou 80 horas, dependendo da modalidade escolhida. A grade curricular também inclui oficinas com carga horária de 12 horas.

Inscrições e Validação

As inscrições podem ser realizadas pelo link www.cursofussp.sp.gov.br Após a inscrição, o candidato deverá aguardar o contato das unidades que realizam curso para validar a inscrição realizada.

Cursos Oferecidos

Área de Administração:

Assistente de Logística

Auxiliar Administrativo

Introdução à Administração de Recursos Humanos

Administração de Salão de Beleza

Rotinas Básicas de Estoque e Reposição de Mercadorias

Técnicas Básicas de Garçom

Empreendedorismo – Descomplique

Área de Beleza e Bem-Estar:

Alongamento de Cílios

Auxiliar de Cabeleireiro

Corte e Coloração no Cabelo

Cuidador de Idosos

Manicure e Pedicure

Maquiagem

Técnica de Depilação

Tranças e Penteados Profissionais

Tranças e Turbantes Afro

Depilação Facial e Design de Sobrancelhas

Cuidados Básicos com Crianças de 0 a 6 Anos

Área de Construção:

Assentador de Piso e Azulejo

Pedreiro

Área de Gastronomia:

Auxiliar de Cozinha

Confeitaria (Bolo Decorado, Bolo de Pote, Bolo Caseiro)

Confeitaria Avançada

Confeitaria Avançada – Doces Finos

Confeitaria Básica

Oficina de Reaproveitamento de Alimentos

Panificação Avançada (Pães Rústicos)

Panificação Básica

Salgadeiro

Brigadeiro Gourmet

Cupcake

Torta Salgada e Quiches

Área de Informática:

Informática Avançada – Mídias Digitais

Informática Avançada – Excel para Negócios

Informática Básica – Pacote Office

Área de Moda: