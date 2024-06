Inscrições abertas para concurso de K-Pop

Para participar da fase seletiva da “12ª edição do Concurso K-Pop Festival”, os interessados têm até o dia 1 de julho para fazer a inscrição gratuita por meio de um formulário eletrônico disponível no site do Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), que é responsável pela organização do evento em parceria com o Conselho Nacional de Unificação Pacífica das Coreias (PUAC). Nesta edição, a disputa será exclusivamente na categoria de dança, optando por apresentações solo, em duos, em trios ou em grupo.

De acordo com o CCCB, podem se inscrever candidatos de todo o país e no dia 12 de julho serão anunciados os selecionados para a disputa final, que será realizada em São Paulo, no dia 17 de agosto, durante o “17º Festival da Cultura Coreana”. Os três melhores, independentemente da categoria, receberão como prêmio R$ 10.000,00 (1º lugar), R$ 5.00,00 (2º lugar) e R$ 2.500,00 (3º lugar).

“Além da oportunidade de exibirem sua arte para milhares de pessoas, ajudando a disseminar a cultura coreana para o Brasil por meio do K-Pop, e de participar de um festival que nos últimos anos se transformou em um dos grandes eventos abertos ao público na maior capital do país, os candidatos desta edição estarão concorrendo ao maior prêmio já oferecido pelo concurso, desde a sua criação”, celebra o diretor do CCCB, Cheul Hong Kim.

O “Festival de Cultura Coreana” acontece todos os anos no bairro do Bom Retiro, reduto coreano na cidade de São Paulo. Entre as diversas atrações, o público tem a chance de provar comidas e bebidas típicas, ver apresentações de danças tradicionais coreanas, de demonstrações de artes marciais, e conferir tendas com artesanatos e souvenirs.

Na edição de 2023, cerca de 95 mil pessoas participaram do evento, batendo o recorde de público.