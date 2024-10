Inovação: parceria entre EMTU, IPT e USP acelera retomada dos ônibus a hidrogênio

Na última segunda-feira (14/10), a EMTU realizou visita técnica às instalações de produção de hidrogênio com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), como parte da II Semana de Cultura, Ciência & Tecnologia, do instituto. A visita foi realizada na estação de produção, que se encontra na unidade da empresa, em São Bernardo do Campo. O encontro marca um importante passo no convênio entre a EMTU, o IPT e a USP, cujo objetivo é reabilitar o sistema de produção de hidrogênio e os ônibus movidos a célula a combustível hidrogênio, que em breve circularão na Universidade de São Paulo.

Esse projeto visa contribuir com estudos de transição para uma matriz energética mais sustentável, e está focado na retomada da operação dos equipamentos de produção de hidrogênio e dos ônibus movidos a célula a combustível, que serão usados na Cidade Universitária, em São Paulo. O IPT é o atual responsável pela manutenção e operação dos equipamentos, enquanto a USP é a responsável pela manutenção e operação dos ônibus e a EMTU, como implementadora do projeto, seguirá supervisionando os estudos.

Durante a visita, foram detalhadas as quatros frentes de trabalho para a recuperação da planta de hidrogênio: os sistemas de produção de hidrogênio através da eletrólise da água; a compressão; o armazenamento e o abastecimento.

O chefe do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente da EMTU, Marcos Correia Lopes, comentou sobre o progresso e a parceria: “Para nós, é uma honra estarmos envolvidos neste projeto tão inovador. Retomar a operação dos ônibus movidos a hidrogênio e dos equipamentos de produção é um passo importante, tanto para a EMTU, quanto para o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil.” Ele reforçou que a operação dos ônibus e equipamentos será transferida para a Cidade Universitária, no entanto, a EMTU continuará acompanhando de perto as atividades da pesquisa e do desenvolvimento de novas soluções em mobilidade sustentável.

O gerente do Laboratório de Usos Finais e Gestão de Energia do IPT, Antônio Gentil, destacou a importância desse esforço: “Hoje estamos atuando para recuperar todos os sistemas e garantir que a planta volte a operar plenamente. Isso inclui ajustes técnicos em todos os equipamentos e sistemas de controle”, comentou.

Os próximos passos envolvem a conclusão das manutenções corretivas dos equipamentos da usina, a migração para o IPT, além da migração também dos ônibus para a Cidade Universitária, após os trabalhos de recuperação que estão sendo feitos pela Marcopolo, contratada pela USP.

Dia da Inovação e a II Semana de Cultura, Ciência & Tecnologia

A visita acontece em função das atividades da II Semana de Cultura, Ciência & Tecnologia, do IPT e em celebração ao Dia Nacional da Inovação, que é comemorado anualmente em 19 de outubro. Com a finalidade de incentivar a inovação e crescente crescimento tecnológico, científico e intelectual em todos os campos de atuação profissional, o Dia da Inovação foi criado para ajudar a desenvolver a economia sustentável, competitiva e próspera do país.

Na América Latina, o Brasil lidera o mercado da inovação e, de acordo com a revista sobre tecnologia Fast Company.