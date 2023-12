Iniciativas de sustentabilidade de Santo André são destaque na COP28

O prefeito Paulo Serra participou nesta quarta-feira (6) da COP28, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante a palestra, foram apresentadas iniciativas da Prefeitura de Santo André com o objetivo de tornar a cidade cada vez mais sustentável e resiliente em relação às alterações do clima.

“Estou muito feliz de estar aqui representando a cidade de Santo André como prefeito e compartilhar nossas experiências e ações diante do desafio global das mudanças climáticas. Para lidar com fenômenos extremos, temos empenhado ações de prevenção e manutenção, reforçando a infraestrutura de drenagem e investindo em tecnologias para monitoramento meteorológico avançado”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Durante sua fala, o prefeito destacou programas como o Moeda Verde, que beneficia cerca de 100 mil moradores em 25 comunidades, já recebeu 1.322 toneladas de resíduos e entregou 264 toneladas de alimentos desde que foi criado, há seis anos. Outro programa citado foi o Moeda Pet, que já recebeu cerca de 359 mil garrafas plásticas, trocadas por 18 toneladas de ração.

Também foram apresentadas iniciativas como o IAClima – sistema de meteorologia por inteligência artificial –, o Centro de Resiliência às Emergências da Defesa Civil, inaugurado no ano passado, além das diversas obras de drenagem realizadas desde o início da gestão.

“Em áreas que sofrem com ocupação irregular, temos trabalhado constantemente para melhorar o sistema de macrodrenagem com a construção de piscinões, microrreservatórios, canalização de córregos e obras de contenção. Mais de R$ 100 milhões foram investidos nesta gestão em iniciativas de drenagem e prevenção de desastres”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Outro destaque da apresentação foi o complexo de usinas fotovoltaicas, que está sendo instalado em uma área de 56 mil metros quadrados. O prefeito falou ainda sobre a coleta seletiva, iniciativa de destaque na cidade que cresceu nos últimos anos por conta de diversas ações, como a ampliação dos ecopontos. A partir de 2017, o índice de reaproveitamento de recicláveis, que estava em 12%, triplicou.

Prefeito Paulo Serra participou da COP28 – Divulgação

“Sabemos que temos um desafio complexo que exige esforços coordenados em níveis local, regional e global. Nossa cidade, assim como muitas outras ao redor do mundo, está comprometida em liderar pelo exemplo. Ao adotar estratégias de mitigação e adaptação, buscamos não apenas proteger o nosso ambiente, mas também contribuir para um futuro mais seguro e sustentável para as gerações futuras”, disse o prefeito Paulo Serra.

Durante a palestra, foram apresentados alguns dos prêmios e reconhecimentos que Santo André recebeu nos últimos anos na área, como o prêmio Cidades Excelentes da Band na categoria sustentabilidade, entregue no mês passado. Também neste ano, Santo André recebeu a melhor nota em gestão de resíduos sólidos do Estado de São Paulo, no relatório anual do Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

A palestra do prefeito Paulo Serra foi realizada dentro do painel “Adaptação à Mudança: Percepção sobre a Resiliência Hídrica nas Cidades Brasileiras”, organizado pela Sabesp.

“Santo André está na vanguarda da resposta às mudanças climáticas. Queremos compartilhar nossas experiências, aprender com outros líderes e colaborar de maneira mais ampla para enfrentar esse desafio global. Juntos, podemos construir um futuro mais sustentável para todos”, completou o prefeito.