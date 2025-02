Inicia hoje (3) a Mobilização Nacional nas Escolas, focada no combate ao Aedes aegypti

A partir desta segunda-feira (3), tem início a campanha Mobilização Nacional nas Escolas, uma iniciativa coordenada pelos ministérios da Educação (MEC) e da Saúde. O principal objetivo é conscientizar a população escolar sobre a necessidade urgente de combater o mosquito Aedes aegypti, responsável por diversas doenças, incluindo a dengue.

Conforme informações divulgadas pelo MEC, as atividades da campanha serão realizadas ao longo de dez semanas em todas as instituições de ensino e também nas unidades de saúde. O Ministério destacou que haverá um alinhamento com os gestores do Programa Saúde na Escola (PSE), visando à mobilização das redes de saúde e educação nos territórios abrangidos.

O projeto visa sensibilizar estados e municípios que fazem parte do PSE para que desenvolvam atividades educativas que integrem as temáticas relacionadas ao combate ao mosquito. Além disso, será elaborado um relatório abrangente que irá monitorar as ações realizadas, utilizando os sistemas do Ministério da Saúde como base para os dados.

A mobilização foi estruturada em quatro fases distintas:

– Preparação: Durante as duas primeiras semanas, as equipes locais do PSE se dedicarão ao planejamento das ações nas áreas de saúde e educação. Uma das prioridades será incentivar as redes escolares a realizar inspeções para identificar possíveis focos do mosquito.

– Sensibilização: Nas semanas três e quatro, serão promovidas exposições dialogadas, rodas de conversa e outras atividades educativas com o intuito de conscientizar alunos, professores e funcionários sobre a prevenção da dengue. Materiais informativos também serão distribuídos.

– Engajamento: Entre a quinta e a oitava semana, as escolas desenvolverão ações práticas e interativas, como gincanas, teatros e jogos, para estimular a participação dos alunos na prevenção. A divulgação da campanha para a comunidade local ocorrerá por meio de redes sociais, rádio, jornais e outros meios de comunicação.

– Avaliação e encerramento: Nas duas últimas semanas, será realizada uma análise dos dados epidemiológicos fornecidos pelas Secretarias Municipais de Saúde, focando na notificação de casos de dengue e identificação de focos do mosquito nas áreas escolares envolvidas. Relatórios finais serão preparados para documentar as atividades executadas, resultados alcançados e lições aprendidas que servirão como guia para iniciativas futuras.